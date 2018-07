O Extreme Trophy Brasil é uma das principais atrações confirmadas para o MS Trade Show, o novo formato do Motor Show Curitiba, o Maior Parque de Diversões a Motor do Brasil, que acontece entre os dias 03 e 05 de agosto no USINA CINCO (1-191, R. Constantino Bordignon - Prado Velho, Curitiba - PR, 80215-300) em Curitiba. O Extreme Trophy é uma competição para carros 4x4 contra o tempo em circuito fechado, com obstáculos, que conta com a participação de jeeps e carros off road de extrema potência e força. Um desafio de agilidade com obstáculos alucinantes. A pista é composta por 12 obstáculos em terreno de terra com muita lama e adrenalina. O desafio é composto por 3 categorias (divididas por tamanho de pneu): STOCK 33 até 37,9 polegadas; PRO 38 a 42 polegadas; EXTREME acima de 42,1 polegadas. O percurso exige muita habilidade, experiência e técnica aprimorada dos pilotos, pois vence aquele que percorre o circuito em menor tempo, ou seja, o tempo e a técnica do piloto fazem a diferença. O público acompanha tudo isso de muito perto, pois as manobras para superar os obstáculos proporcionam imagens impressionantes.

Vedas usados PR

As vendas do setor de veículos seminovos e usados continuam positivas no Paraná, acompanhando a tendência nacional. No acumulado dos primeiros cinco meses de 2018, de janeiro a maio, as vendas aumentaram 3,1% no Estado, se comparado com o mesmo período de 2017. Os dados registram que no Paraná foram vendidos no acumulado dos cinco primeiros meses do ano de 2018, o total de 496.862 veículos, contra 481.902 unidades comercializadas no mesmo período de 2017. O crescimento também foi registrado se comparado o mês de maio com abril de 2018. Em maio foram comercializados 105.126 veículos, contra 101.121 em abril de 2018, registrando também um volume maior de vendas, com crescimento de 4%.