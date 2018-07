MST reúne crianças de assentamentos para encontro 'sem terrinha'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) iniciaram nesta terça-feira (24) um encontro nacional de crianças de assentamentos e acampamentos do movimento, que os chama de "sem terrinha".

O evento, que vai até esta quinta (26) em Brasília, reúne, de acordo com o MST, 1.200 crianças.

Participam representantes de outros grupos e partidos políticos de esquerda, como a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.

De acordo com o site do movimento, as crianças se dedicam no encontro a músicas e brincadeiras.

Mas a reunião também trata de política, tendo como lema "Sem Terrinha em movimento: brincar, sorrir, lutar por reforma agrária popular!".

Um manifesto das crianças foi divulgado, defendendo "lutarmos por nossos direitos e crescermos num mundo sem desigualdade social e sermos felizes".

"Lutamos por nossos direitos, que não são cumpridos: nossas estradas são ruins e esburacadas; o transporte escolar quase sempre quebra e entra muita poeira; muitas escolas estão sendo fechadas e outras são longe de nossas casas; falta material e temos poucos livros para ler. As escolas do campo precisam ter melhores condições", diz o texto.

O manifesto conclui: "Com nossos pais e com o movimento, lutamos por escola; moradia digna; cooperativas; acesso à luz, água boa e encanada; postos de saúde também com tratamento natural; transporte escolar. Nós queremos tudo isso para que todo mundo tenha uma vida digna. Lutamos por terra, escola, saúde e educação, desses direitos não abrimos mão!".