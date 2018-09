Muçulmanos xiitas celebram Ashura com cerimônia de autoflagelo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os muçulmanos começaram a celebrar nesta quinta-feira (20) a Ashura, que tem interpretações diferentes para as duas vertentes do islamismo.

Enquanto os sunitas interpretam a data como um jejum de agradecimento a Moisés pela libertação do povo de Israel, escravizado pelos egípcios -feito também celebrado pelo judaísmo e o cristianismo.

Já os xiitas lembram no feriado a morte de Hussein, neto de Maomé e a quem consideram sucessor legítimo do profeta. Ele foi assassinado em 680 durante batalha com o Exército de Cufa, em Karbala, no atual Iraque.

A cidade, sagrada para os xiitas, é um dos principais cenários da celebração do autoflagelo -em que homens usam facas e chicotes para se ferirem em sinal de luto pela morte de Hussein.