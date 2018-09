Mudança na carreira e presente para a mãe motivam competidores no retorno do PopStar

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa PopStar (Globo) volta ao ar neste domingo (16), depois do Globo Esporte, com 14 personalidades da TV, da moda e do jornalismo soltando a voz na disputa pelo prêmio de R$ 250 mil. Uma das novidades é atriz Tais Araújo, 39, que assume a apresentação no lugar da Fernanda Lima.

Com idades, carreiras e expectativas diferentes, os competidores escolhidos para essa segunda temporada também apontam motivações variadas para terem aceito o convite para o programa. Outros ainda falam de descobertas desde que iniciaram os preparativos para a competição.

Os participantes são: a modelo Carol Trentini, os atores Eri Johnson, Fafy Siqueira, João Côrtes, Jonathan Azevedo, Klara Castanho, Lua Blanco, Malu Rodrigues, Mouhamed Harfouch, Fernando Caruso, Jeniffer Nascimento, Samantha Schmutz e Sergio Guizé e a jornalista Renata Capucci.

Fã de rap, o ator Jonathan Azevedo, 32, conta que descobriu o gosto pelo samba nas aulas de voz do programa e assim quer usar o programa para presentear a mãe, que sempre pediu para que ele cantasse menos rap e mais músicas de Benito di Paula e Alcione, quando ele ainda era criança.

Já Jeniffer Nascimento diz que tem aproveitado os feedbacks dos especialistas para ver a viabilidade de tocar uma carreira musical em paralelo à de atriz. "Eu tenho esse desejo, mas a gente sempre tem aquele medo, aquela insegurança de saber se está preparado, então ouvir esse retorno é um 'start' ótimo", afirma.

Renata Capucci, que não tem experiência cantando, tem usado o programa como uma forma de entregar algo mais agradável aos fãs. "Quem faz jornalismo sabe como é dura nossa realidade no dia a dia do Rio, dando notícias das mais tristes possíveis. Estar aqui é uma felicidade, é a chance de respirar, não dar noticia ruim".

A diversão é apontada como motivação para a maior parte dos competidores, assim como a superação. "Quero chegar à final consciente de que fiz um bom trabalho. Pisar em solo desconhecido e ver que é possível sim, e se jogar. Estou muito nervosa, mas aos poucos a gente vai se soltando", afirma Carol Trentini, 31.

Com esse clima, Malu Rodrigues, 25, afirma que pouco tem de competição entre os participantes, se trata mais de uma parceria. "Apesar da competição, já temos nossas carreiras estabelecidas. Não é como se uma nota baixa fosse prejudicar a carreira de alguém aqui. No dia seguinte, retomamos tudo. É um clima de domingo à tarde", resume.

Após os dois primeiros programas, apenas o ator Eri Johnson, 56, falava em chegar à final. Brincando, ele disse ter certeza que chegará a última etapa. "Nem que seja de segunda voz de Jeniffer", afirmou em meio a gargalhadas.

COMPETIÇÃO

O PopStar começará neste domingo com dois episódios já gravados, iniciando a sequência de ao vivos apenas no dia 30 de setembro. Também não haverá eliminações nos quatro primeiros episódios, para que o público possa conhecer melhor os competidores.

Os competidores serão avaliados por uma banca de especialistas; pela plateia, que terá poder de voto; e pelo público em casa, que votará pelo site da atração. As três médias resultarão numa média final.

A novidade na pontuação do programa ficará por conta do botão bônus, que cada um dos especialistas poderá dar ao competidor. Quem acumular oito estrelas bônus ou mais terá um ponto acrescido à sua média final.

Nos primeiros dois episódios, já gravados, a banca de especialistas contou com nomes como Preta Gil, 44, e Junior Lima, 34, apesar de ainda não haver eliminações.

Além de Tais Araújo, Tiago Abravanel, 30, também volta para essa temporada com a função de mostrar os bastidores da competição, que no ano passado consagrou André Freateschi, 43, como o campeão, levando o prêmio de R$ 250 mil.