Mueller oferece carrinho para quer quiser levar o cãozinho passear pelo shopping

Redação Bem Paraná com assessoria

No Shopping Mueller, seu animal de estimação é bem-vindo para um passeio. O mall disponibiliza, gratuitamente, carrinhos próprios para o pet, o ‘Mueller Pet Car’, que proporciona mais conforto e comodidade aos clientes e seus companheiros. O empréstimo dos carrinhos é realizado no piso G2, ao lado do São Chico Animal Center. É permitida a circulação de animais de até 10 kg no shopping, tanto no colo como nos carrinhos exclusivos.

O Mueller também conta com estabelecimentos que oferecem produtos, e serviços estéticos, como o São Chico Animal Center, um pet shop voltado ao bem-estar animal. Localizado no piso G2, proporciona um atendimento especializado e produtos de alta qualidade, prezando o respeito e o amor aos animais. No São Chico, os clientes encontram rações, brinquedos, camas, petiscos, farmácia veterinária e acessórios. O serviço de banho e tosa funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h.

A Zee.Dog, localizada no piso L3, nasceu em 2012 com um propósito especial: conectar cachorros e pessoas. A marca cria e desenvolve produtos de expressão, que ajudam a tornar a vida da pessoa e a de seu cachorro muito mais ‘cool’. Entre os produtos comercializados pela marca estão brinquedos, gravatas, tapetes higiênicos, roupas, bolsas, comedouros, coleiras, saquinhos higiênicos, entre outros.

No Shopping Mueller, o acesso do pet à praça de alimentação e ao cinema são proibidos e nas lojas a circulação fica a critério de cada estabelecimento.

Serviço:

Shopping Mueller

Local: Shopping Mueller (Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico)

Site: www.shoppingmueller.com.br

Facebook: www.facebook.com/MuellerCtba

Instagram: @muellercwb