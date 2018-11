Muitos acessos simultâneos ao sistema do TSE causam instabilidade, diz órgão

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A dificuldade que os eleitores relatam para acessar o sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para consulta de local de votação neste domingo (7) é resultado do grande número de acessos simultâneos, de acordo com a explicação do órgão.

O TSE recomenda que os eleitores que tiverem problemas no acesso busquem também os sites dos TREs (tribunais regionais eleitorais) de suas localidades.

O primeiro turno da eleição, que começou às 8h, vai até as 17h (horário local).