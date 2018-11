Mulher de Liminha diz que ele é vítima de piadas após sofrer paralisia

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Liminha, assistente de palco dos programas do SBT, tem um apoio e tanto para superar o problema que está passando. Sua mulher, a dentista Fernanda Fiuza, tem se dedicado integralmente a ajudar o marido.

No dia 9, durante gravação do Programa Silvio Santos, ele passou mal e foi levado ao hospital. Lá, ele foi diagnosticado com Paralisia de Bell, que causa enfraquecimento dos músculos do rosto.

Ao UOL, Fernanda disse que Liminha está se recuperando. " É difícil se adaptar a falar diferente, comer diferente. O sorriso não é o mesmo e ainda ele tem que ouvir piadinhas e apelidos. É uma rotina bastante desgastante, são vários profissionais envolvidos para reverter a sequela da paralisia."

Fernanda também contou que eles aproveitam a experiência para ajudar outras pessoas. " Criamos o projeto Sorriso Bello da Paralisia de Bell e um grupo de WhatsApp, com intuito para trocarmos experiências, indicações de profissionais. Muitos fazem tratamentos com eletrochoque causando um agravamento no quadro. No grupo, um sempre ajuda o outro a voltar a sorrir."

Ainda para o UOL, a dentista afirmou que não será um projeto temporário. "Pensamos em, a longo prazo, ter um espaço gratuito que possa receber pacientes de paralisia facial com vários profissionais voluntários que já até temos."

Liminha conta com a ajuda de outros famosos, entre eles Ticiane Pinheiro, Helô Pinheiro, Otávio Mesquita e Luís Ricardo.

Fernanda disse que Silvio Santos foi bastante atencioso. "No dia da alta, o Silvio conversou comigo, perguntou como estava, se estava bem para trabalhar. Mostrou preocupação e carinho."

Liminha trabalha no SBT há 39 anos e já virou um personagem nos programas da emissora.