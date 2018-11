Mulher de Maria Gadú, Lua Leça posta foto mostrando a barriga e anuncia gravidez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lua Leça, 32, publicou uma foto em seu Instagram no último domingo (28) em que exibe sua barriga de gravidez, com a legenda "Sobre o sonho de duas Mulheres". Ela e a esposa, Maria Gadú, 31, esperam pelo primeiro filho.

Após a publicação, famosos como Sandy, Eliana, Preta Gil, Liniker, Fernanda Paes Leme, Gaby Amarantos e Deborah Secco parabenizaram o casal nos comentários.

Na madrugada do mesmo dia em que Lua anunciou a gravidez, Maria Gadú também havia postado uma foto em seu perfil do Instagram com a esposa. Na legenda, ela fazia menção ao seu apoio ao candidato à presidência pelo PT, Fernando Haddad, que foi derrotado após as eleições deste domingo (28).

"Nossa família deseja a todxs um dia radiante de mudanças amanha! vamos pensar no futuro com valores! o Brasil é de todx! não podemos abrir amo dos nossos sonhos, dignidade!", diz a legenda.

Lua e Gadu começaram a namorar em 2012, tendo assinado um acordo de união estável em 2013. Em junho de 2017, elas se casaram em São Paulo.