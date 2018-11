Mulher de Moro faz campanha nas redes pelo 'voto consciente'

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A mulher do juiz Sergio Moro, Rosangela Moro, tem feito intensa campanha no Instagram a favor do que chama de "voto consciente". Em suas publicações, a advogada diz que toda escolha é válida, exceto votar em políticos corruptos.

Neste domingo (30), após os protestos nacionais organizados por mulheres contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), Rosangela foi às redes dizer que "não se trata de grupo versus grupo", pois "somos todos brasileiros". O texto é acompanhado por uma montagem com fotos das manifestações, entre elas algumas envolvendo nudez.

"Não são feministas x fulano. Todo brasileiro tem seu valor. O que cada cidadão faz o estado não deve se meter. Tem lugar para todo mundo, ponto! O Estado tem que se preocupar com saúde, educação, segurança, meio ambiente e PONTO para todos!!!!", escreveu.

No mesmo dia, a advogada reforçou o direito dos eleitores de votarem em quem quiserem, exceto nos "corruptos que roubam nossa cidadania". "Quem me conhece sabe que eu odeio manga. Mas também sabe que eu não odeio quem gosta de manga", publicou, junto a uma foto da fruta.

Em outra postagem, do dia 22 de setembro, Rosangela postou uma montagem onde aparecem lado a lado o ditador venezuelano Nicolás Maduro e um menino desnutrido. "Isso não é certo", escreveu.