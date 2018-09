Mulher de Sandro Pedroso, Jéssica Costa diz que teve ciúmes de Susana Vieira

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Jéssica Beatriz Costa e Sandro Pedroso estão juntos oficialmente há três anos e são pais do pequeno Noah, de 2 anos e meio. Filha do cantor Leonardo, a jovem de 24 anos falou sobre a participação dele em A Fazenda (Record), lembrou que, no início, o pai não apoiou o relacionamento e admite que já se sentiu insegura por Sandro ser ex-namorado de Susana Vieira.

"No começo, coisa de menina, eu tinha 19 anos, ficava com aquele 'ciuminho', não gostava porque o povo sempre falava que ele era o ex da Susana Vieira, mas, hoje em dia, entendo que ela fez parte da vida dele, assim como um ex fez parte da minha história. É totalmente normal, é a história de vida dele e eu super respeito", conta.

Susana Vieira, 76, e Sandro Pedroso, 34, se conheceram no Carnaval de 2009 e ficaram juntos até 2014. Jéssica acredita que o fato de associarem o nome dele aos relacionamentos, atrapalhe sua carreira. Ele começou a atuar aos 18 anos e já fez pequenas participações em novelas e filmes.

"O que prejudicou ele é sempre associá-lo a alguém, ex de Susana Vieira, namorado da filha de Leonardo. É uma coisa que também pode me prejudicar. Sempre me associam ao fato de ser filha do Leonardo", conta ela, que é youtuber e ganha dinheiro divulgando marcas no Instagram.

Leonardo não aceitava o relacionamento no início, mas hoje tudo mudou. "No começo foi realmente complicado, coisa de pai, ele ficou bravo. Depois que ele teve a oportunidade de conhecer o Sandro, mudou 100%. Inclusive meu pai me falou uma coisa que achei muito bonita: 'Nossa, Jéssica, o Sandro é um bom pai, está sempre presente, uma coisa que acabei não sendo para você'. Foi muito lindo, me emocionei porque meu pai, querendo ou não, pela profissão dele, não pode estar presente o tempo todo."

"Achei muito fofo e bonito ele reconhecer isso. Falei: 'Pai, calma, não é assim, é a sua profissão, a gente entende'. Mas achei bonito ele reconhecer e ver que realmente o Noah tem um pai presente e ficar feliz por isso", completa.

Apesar de ter um pai bem-sucedido e com uma carreira consolidada, Jéssica mantem os pés no chão e conta que Leonardo sempre fez seus filhos correrem atrás de suas conquistas.

"Meu pai criou eu e meus irmãos de uma maneira muito simples, foi bom não ter tudo na vida. Não ter tudo na mão me fez batalhar pelas minhas coisas, dar valor ao dinheiro. Meu pai me ensinou isso. Ele conseguiu o que tem com trabalho, acho legal ele passar isso para mim e meus irmãos", conta.

GARÇOM

A prova de que tudo tem sido conquistado no suor é que Jéssica tentou morar com Sandro em São Paulo e há um ano voltou para Anapólis (GO), por causa de dificuldades financeiras. Sandro trabalhou na peça "Amor, Humor, o Resto É Bobagem", com a ex-BBB e ex-Fazenda Flavia Viana, e fez bico de garçom durante as madrugadas.

"Era um gasto muito alto e a gente não estava progredindo na carreira. Então, voltamos por ser uma escolha boa e necessária. Espero muito que 'A Fazenda' abra as portas de emprego e quem sabe a gente volte para São Paulo", torce. Por enquanto, ela aprova a participação do marido nesta edição.

"Ele é muito talentoso, não estou falando só porque é meu marido, não. Acredito muito nele, agora tem a oportunidade de mostrar quem ele é e, se Deus quiser, alguma coisa vai sair. Ele é bem-humorado, estou achando que até agora ele está se portando muito bem. Estou orgulhosa de vê-lo lá, sempre ajudando todo mundo", disse.

Antes de Pedroso entrar no reality, Jéssica o alertou para que ele não se envolva com nenhuma peoa. "Eu falei: 'Abre olho!' Mas acho que nem precisa falar porque o Sandro nunca foi mulherengo, nunca me desrespeitou, nunca tive esse tipo de problema."

Desde que o programa estreou, ela tem acompanhado tudo pela TV e redes sociais e admite que já não foi com a cara de alguns participantes.

"Se eu falar, vai dar polêmica. Mas tem alguns que a gente pega um 'rancinho' básico. Estava acompanhando muito e hoje acordei muito sentimental, então não quero ficar tão apegada a isso porque, querendo ou não, vou ver uma pessoa falando mal do meu marido... São algumas pessoas que vi falando mal, mas normal, é um jogo, eles até resolveram depois", diz.

"O Sandro é bem tranquilo, se for uma coisa direta, ele não vai engolir tudo. Tem várias pessoas que já participaram de realities, então já são mais experientes. Ele está observando, para ver como vai seguir o coração dele."

O pequeno Noah ainda não entende muito bem a ausência temporária do pai e parece ansioso pela volta dele. "Quando o telefone ou interfone toca ele fala: 'Atende é o papai Sandro'. Tento explicar que o papai está na fazenda, está trabalhando... Hoje também bateu uma saudade, mas é normal, a gente não está acostumado com isso. A torcida é que ele fique lá até o final, sentir saudade é normal", conclui.