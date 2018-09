Mulher de Woody Allen acusa a mãe, Mia Farrow, de abuso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após décadas de silêncio, desde que seu relacionamento com o diretor americano Woody Allen se tornou público, Soon-Yi Previn se manifestou pela primeira vez sobre as acusações de abuso contra o cineasta feitas por sua mãe adotiva e ex de Allen, a atriz Mia Farrow -e reforçadas pelos irmãos Dylan e Moses Farrow.

As declarações foram dadas à revista Vulture, em entrevista publicada no domingo (16).

Na conversa com a publicação, Previn acusa Mia Farrow de cometer abusos contra ela, especificamente agressões físicas -são afirmações semelhantes às que outro irmão, Moses Farrow, já havia feito no ano passado. Ela afirma ainda que as acusações de que Allen teria abusado sexualmente de Dylan são falsas.

"Mia tirou proveito do movimento MeToo e colocou Dylan para desfilar como uma vítima. E toda uma nova geração está ouvindo falar [dessas acusações], quando não deveria. Ela nunca foi nem um pouco maternal comigo", afirmou.

Previn conta que, quando a mãe adotiva tentava ensiná-la a ler, a atriz acabava por se irritar e jogar blocos de madeira com as letras do alfabeto nela, além de espancá-la diversas vezes.

A mulher de Allen revela que tinha dificuldades de aprendizado e, por isso, Mia costumava escrever palavras em seus braços para que ela lembrasse depois, além de segurá-la de cabeça para baixo por longos períodos. A atriz acreditaria à época, diz Previn, que fazer o sangue da menina ir para a cabeça poderia deixá-la mais inteligente.

Um porta-voz da família Farrow negou à Vulture as acusações de abuso físico e negligência por parte de Mia.

Previn, nascida na Coreia do Sul e adotada por Mia e pelo músico André Previn, afirmou que, quando começou a se relacionar com Allen, já tinha 21 anos e que a relação era consensual.

"Nenhum de nós pensávamos que se tornaria algo mais sério, mas fomos nos aproximando gradativamente. Só se tornou algo real depois de sermos expulsos juntos de casa por conta das acusações de abuso sexual", disse.

Depois de suspeitar do caso entre a filha adotiva e Allen, Farrow encontrou no apartamento do cineasta fotos de Previn nua -o que teria deteriorado ainda mais a relação das duas.

"Eu me lembro do telefonema quando ela descobriu as fotos. Eu sabia que a minha vida havia terminado apenas pelo modo como ela estava pronunciando meu nome." Segundo Previn, na ocasião, Mia teria lhe espancado novamente por conta das fotos.

Em agosto de 1992, Mia Farrow acusou Woody Allen de ter abusado sexualmente deoutra de suas filhas, Dylan Farrow. O caso rendeu uma extensa batalha judicial pela tutela dos filhos do casal.

Em 2014, Dylan falou pela primeira vez em público sobre o assunto, em uma carta aberta publicada no jornal The New York Times. Na época, o cineasta afirmou que Mia havia manipulado a filha para torná-lo culpado publicamente pelo seu envolvimento com Soon-Yi Previn.

O assunto voltaria à tona mais uma vez após as diversas denúncias de abuso contra o produtor de cinema Harvey Weinstein, no ano passado. No epicentro das acusações estava Ronan Farrow, filho de Mia Farrow e Woody Allen, irmão das duas e jornalista investigativo, que publicou uma reportagem na revista The New Yorker sobre os casos de assédio do produtor.

No domingo, depois de a entrevista da irmã ser publicada, Dylan usou as redes sociais para acusar a repórter da Vulture de desonestidade -a jornalista é amiga de Allen há quatro décadas. "A ideia de deixar a amiga de um suposto predador escrever uma matéria com apenas um lado, atacando a credibilidade de sua vítima, é nojenta. Eu sou uma mulher adulta e reitero o que disse há duas décadas."