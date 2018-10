Mulher é presa após sujar urna com sangue de absorvente

Redação Bem Paraná

Uma mulher identificada como Drielly e que seria professora da Fundação Cultural de Ibiporã foi detida na manhã deste domingo (07 de outubro) após danificar uma urna eletrônica num colégio no centro da cidade do norte paranaense. Segundo informações confirmadas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR), ela teria jogado a urna no chão após sujar o equipamento com sangue de um absorvente.

A mulher, que trabalharia como professora, teria gritado "Lula Livre" ao sair do colégio, segundo relataram testemunhas, e foi detida em flagrante pela Polícia Militar (PM), que precisou acionar reforços para deter a mulher, que estava descontrolada. Ela, que tem 25 anos, foi encontrada em casa graças a ter deixado os documentos na seção em que votaria e agora irá responder por crime eleitoral.