Mulher sofre acidente durante número de acrobacia na TV e choca o público

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um susto marcou a performance de um casal de trapezistas no palco do "America's Got Talent" na terça-feira (17).

Depois de impressionarem os jurados na fase das audições, Mary e Tyce perderam o controle e a ginasta acabou se desequilibrando durante a acrobacia em uma barra suspensa.

O marido deveria segurá-la pelas mãos, mas ela acabou escorregando e despencou de uma altura considerável.

"Ela está bem?", pergunta um dos participantes do programa. Mary, então, se levanta com um sorriso no rosto.

A acrobata é aplaudida pela plateia e pelos jurados, que se levantam para apoiá-la. Tyce a beija e ela ainda brinca: "Nós gostaríamos de tentar o número mais uma vez".

Uma das juradas, a ex-Spice Mel B grita: "Não! Está tudo bem. Está tudo bem". O convidado especial Ken Jeong conforta os artistas: "Isso não é America's Got Perfeição. É America's Got Talent".

Simon Cowell concorda com o colega de júri ao ressaltar: "Não acredito que houve algum cantor que tenha sido perfeito nas nossas competições. Isso não os faz incríveis, isso os faz humanos".

Tyce tem a visão prejudicada e quase não enxerga por conta de uma doença progressiva nos olhos. Ele e Mary são casados há seis anos e tem um filho de 2 anos. O menino estava plateia, no colo da avó, no momento do acidente.