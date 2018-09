Mulheres convocam atos pelo país contra Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após repercutir em redes sociais, a campanha #EleNão, movimento de mulheres contra Jair Bolsonaro (PSL), está sendo organizada em atos públicos pelo país neste sábado (29).

Em São Paulo, a concentração do movimento organizado por mulheres acontecerá no Largo da Batata a partir das 16h. No Rio de Janeiro, a movimentação será na Cinelância a partir das 15h; enquanto em Belo Horizonte sairá da praça Sete de Setembro às 12h.

Um evento no Facebook criado pelo coletivo Juntas organiza atos em outras 28 cidades pelo país.

Na esteira da manifestação de mulheres, outros grupos organizam, também em redes sociais, atos contra o presidenciável do PSL.

Um evento no Facebook, por exemplo, chama educadores para ato na capital paulista (4,4 mil confirmados e 28 mil interessados, até a noite desta quarta) contra o candidato -no mesmo local e horário da manifestação de mulheres.

Outro evento no Facebook convoca, além de mulheres, negros e LGBTs para se reunirem no domingo (30) no Masp.

A campanha com a hashtag #EleNão começou na última semana e chegou a famosas como Daniela Mercury, Anitta e Letícia Sabatella.

Em resposta, internautas pró-Bolsonaro, que criaram a hashtag #EleSim, se organizam para responder comentários em redes sociais com mensagens favoráveis a Bolsonaro.