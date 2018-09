Mulheres dominam prêmios de comédia com 'The Marvelous Mrs. Maisel' no Emmy

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A série "The Marvelous Mrs. Maisel" venceu quatro grandes prêmios no Emmy 2018, considerado o Oscar da televisão. Entre eles, melhor roteiro em série de comédia e melhor direção, ambos para Amy Sherman-Palladino.

A comédia venceu também o prêmio de melhor atriz, para Rachel Brosnahan, e melhor atriz coadjuvante, para Alex Borstein.

A série "Barry" foi premiada com melhor ator em comédia, com Bill Hader, e Henry Winkley como melhor ator coadjuvante em série de comédia.

A dupla de "The Crown", Claire Foy e Matt Smith, entregou o primeiro prêmio da noite. "Se parecermos muito sérios, é porque somos muito britânicos", brincaram os atores.

Na cerimônia, que acontece nesta segunda-feira (17), "Game of Thrones" partiu como favorito levando sete estatuetas nas categorias técnicas.

A série da HBO não participou da última edição do Emmy porque a sua sétima temporada estreou em julho de 2017, depois do encerramento do prazo de candidaturas para esse prêmio.

Prêmios Principais:

Melhor direção em especial de variedades - Glenn Weiss ("Cerimônia do Oscar 2018")

Melhor roteiro de especial de variedades - John Mulaney - ("John Mulaney: Kid Gorgeous at Radio City"

Melhor ator em série limitada ou filme para TV - Darren Criss ("American Crime Story")

Melhor atriz em série limitada ou filme para TV - Regina King ("Seven Seconds")

Melhor direção em série limitada, filme para a TV ou especial de drama - Ryan Murphy ("American Crime Story")

Melhor roteiro em minissérie ou filme feito para TV - Charlie Brooker e William Bridges "Black Mirror" ("USS Callister")

Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme feito para TV - Jeff Daniels ("Godless")

Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme feito para TV - Merritt Wever ("Godless")

Melhor Ator em série de comédia - Bill Hader ("Barry") - Vencedor

Melhor Atriz em série de comédia - Rachel Brosnahan ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Melhor Direção em Série de Comédia - The Marvelous Mrs. Maisel, ("Pilot"), Amy Sherman-Palladino

Melhor Roteiro em Série de Comédia - The Marvelous Mrs. Maisel, ("Pilot"), Amy Sherman-Palladino

Atriz coadjuvante em série de comédia - Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel")

Ator coadjuvante em série de comédia - Henry Winkler ("Barry")

Prêmios Preliminares:

Melhor Atriz Convidada em Comédia - Tiffany Haddish, "Saturday Night Live"

Melhor Ator Convidado em Comédia - Katt Williams, "Atlanta"

Melhor Atriz Convidada em Drama - Samira Wiley, "The Handmaid's Tale"

Melhor Ator Convidado em Drama - Ron Cephas Jones, "This Is Us"

Melhor Telefilme - "Black Mirror: USS Callister"

Melhor Programa Infantil - "The Magical Wand Chase: A Sesame Street Special"

Melhor Animação - "Rick and Morty"

Melhor Dublagem de Personagem - Alex Borstein, "Uma Família da Pesada (Family Guy)"

Melhor Série Curta - "Robot Chicken"

Melhor Elenco de Comédia - "The Marvelous Mrs. Maisel"

Melhor Elenco de Drama - "The Crown"

Melhor Elenco de Minissérie - "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Melhor Cinematografia em Série Multicâmera (Sitcom) - "Will & Grace"

Melhor Cinematografia em Série Câmera Única em formato de 30 min. - "Atlanta"

Melhor Cinematografia em Série Câmera Única em formato de 60 min. - "The Crown"

Melhor Cinematografia em Minissérie ou Telefilme - "Genius: Picasso" (NatGeo)

Melhor Edição em Série Câmera Única para Comédias - "The Marvelous Mrs. Maisel"

Melhor Edição em Série Multicâmera para Comédias (Sitcom) - "Will & Grace"

Melhor Edição em Série Câmera Única para Dramas - "The Handmaid's Tale"

Melhor Edição em Série Câmera Única para Minisséries ou Telefilme - "Black Mirror: USS Callister"

Melhor Abertura - "Counterpart"

Melhor Trilha Sonora Original de Abertura - "Godless"

Melhor Trilha Sonora em Drama - "Game of Thrones"

Melhor Trilha Sonora em Minissérie, Telefilme ou Especial - "March of the Penguins 2: The Next Step"

Melhor Supervisão Musical - "The Marvelous Mrs. Maisel"

Melhor Edição de Som em Programas de 60 min. - "Stranger Things"

Melhor Edição de Som em Programas de 30 min. - "Atlanta"

Melhor Edição de Som em Minissérie ou Telefilme - "Black Mirror: USS Callister"

Melhor Edição de Som em Programação Informativo - "Anthony Bourdain: Parts Unknown"

Melhor Edição de Som em Especial ou Programa de Variedades - "Jesus Christ Superstar Live in Concert"

Melhor Mixagem de Áudio em Programas de 60 min. - "Game of Thrones"

Melhor Mixagem de Áudio em Programas de 30 min. - "Barry"

Melhor Mixagem de Áudio em Minissérie ou Telefilme - "Genius: Picasso" (NatGeo)

Melhor Mixagem de Áudio em Programa Informativo - "Anthony Bourdain: Parts Unknown"

Melhor Mixagem de Áudio em Especial ou Programa de Variedades - "Jesus Christ Superstar Live in Concert"

Melhores Efeitos Visuais - "Game of Thrones"

Melhores Efeitos Visuais Coadjuvantes - "The Alienist"

Melhor Cordeador de Dublês em Drama - "Game of Thrones"

Melhor Coordenador de Dublês em Comédia - "GLOW"

Melhor Figurino em Série de Época - "The Crown"

Melhor Figurino em Série de Fantasia ou Sci-Fi - "Game of Thrones"

Melhor Figurino em Série Contemporânea - "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Melhor Maquiagem - "Westworld"

Melhor Maquiagem de Efeitos Especiais - "Game of Thrones"

Melhor Maquiagem em Minissérie - "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Melhor Penteado - "Westworld"

Melhor Penteado em Minissérie - "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story"

Melhor Produção de Design em Série de Fantasia ou Sci-Fi - "Game of Thrones"

Melhor Produção de Design em Série Contemporânea - "The Handmaid's Tale"

Melhor Produção de Design em Programas de 30 min. - "GLOW"

Melhor Produção de Design em Programa de Variedades - "Saturday Night Live"

Melhor Produção de Design em Especial de Variedades - "Jesus Christ Superstar Live in Concert"

Melhor Mídia Interativa - "Westworld"

Melhor Reality Show Estruturado - "Queer Eye"

Melhor Reality Show Não Estruturado - "United Shades Of America With W. Kamau Bell"

Melhor Apresentador de Reality Show - RuPaul, "RuPaul's Drag Race"

Melhor Documentário - "Wild Wild Country"

Melhor Especial - "The Zen Diaries Of Garry Shandling"

Melhor Especial Ao Vivo - "Jesus Christ Superstar Live in Concert"

Melhor Especial de Variedade - "Dave Chappelle: Equanimity"

Melhor Especial Informativo - "Anthony Bourdain: Parts Unknown"

Melhor Programa Interativo - "Last Week Tonight With John Oliver"

Melhor Curta Não Ficcional - "Anthony Bourdain: Explore Parts Unknown"

Melhor Curta em Programa de Variedades - "Carpool Karaoke: The Series"

Melhor Direção em Reality Show - "RuPaul's Drag Race"

Melhor Direção em Programa de Variedades - "Saturday Night Live"

Melhor Roteiro em Programa Não Ficcional - "Anthony Bourdain: Parts Unknown"

Melhor Roteiro em Programa de Variedades - "Last Week Tonight With John Oliver"

Melhor Elenco em Reality Show - "Queer Eye"

Melhor Coreografia - Mandy Moore, "So You Think You Can Dance"

Melhor Figurino em Reality Show - "RuPaul's Drag Race"

Melhor Penteado em Programa Multicâmera - "RuPaul's Drag Race"

Melhor Fotografia em Programa de Variedades - "Saturday Night Live"

Melhor Fotografia em Especial - "Jesus Christ Superstar Live in Concert"

Melhor Maquiagem - "Saturday Night Live"

Melhor Iluminação - "Saturday Night Live"

Melhor Canção Original - "Come Back Barack", "Saturday Night Live"

Melhor Narrador - Sir David Attenborough, "Blue Planet II"