Mulheres influenciadoras

A discussão inflama na internet. Lourdes Maria Cioccone Leon, filha primogênita de Madonna, aparece numa campanha da Converse com a marca nova-iorquina MadeMe com as axilas sem depilar. Incomodou muita gente.

Por que não depilar o sovaco? Porque não, oras. Faz parte da nova postura feminina mundial a do poder realmente fazer tudo que querem. E meninas como Lourdes foram criadas dentro de um clima de arte e liberdade.

Outra adepta do não depilar debaixo do braço é Paris, também filha primogênita de outro gênio da música, Michael Jackson. Lindas, jovens, milionárias e perfeitas para dar um exemplo que não seja o do tudo retocado pela obsessão da perfeição. Novas mulheres que cumprem um papel fundamental hoje: não são obrigadas a nada.

Estamos em pleno ano de 2018, e 50 anos depois de 68, quando uma revolução imensa balançou as estruturas da França e repercutiu no mundo inteiro. Ela começou pelos jovens que diziam exatamente isso: não às regras!

Agora temos o mesmo grito de liberdade ecoando aqui e ali. Refusar ao que é imposto e exigir respeito às nossas decisões vale para grandes coisas, mas começa no nosso corpo, o nosso bem mais precioso. Então, sejamos livres, mesmo se o mundo mostra mulheres perfeitas e totalmente modificadas para entrar nos padrões que a sociedade americana de consumo impõe como Meghan Markle, a Condessa de Sussex. Ela é linda. Ela é ativista. Mas como imagem, ela cumpre exatamente o que a opressão manda. Cabelos lisos, dentes reluzentes e o casamento com um príncipe. Uma Cinderela necessária para alegrar um século de histórias desastrosas da Inglaterra e da realeza. Uma novela bem contada para garantir a boa imagem da família britânica frente a uma família de negros americanos. Grand finale com festa e carruagem e o povo por detrás de cercadinhos para idolatrar a cena. Muitos acreditam que é um grande passo para a quebra dos preconceitos o casamento de um príncipe com uma mulher mestiça. Eu acredito que é uma linda maneira de iludir o mundo com uma mudança não tão evidente. Existem muitas barreiras a serem quebradas e ainda que Meghan avise que vai se comprometer com causas humanitárias e acene a defesa das mulheres em suas lutas, seus cabelos terão que estar perfeitamente penteados e suas unhas não poderão ser pintadas com cores fortes. Regras da realeza que nenhuma grande mulher já ousou quebrar. Voilà! Viva a liberdade das axilas não depiladas. Fui!

Sem regras – Lourdes Maria na campanha da Converse com a MadeMe e suas axilas não depiladas. Uma boa maneira de influenciar com ações que incomodam e tiram o ideal de beleza dos padrões

Ela é ela – Paris Jackson também não depila as axilas e anda pelas ruas sem sutiã deixando à mostra a marca dos piercings nos mamilos. Rebeldia que tem causa. Um bom exemplo de ser linda e real