Mulheres organizam protesto contra Bolsonaro em Curitiba

Redação Bem Paraná

Quase quatro mil mulheres já confirmaram presença nas redes sociais em uma manifestação em Curitiba contra o avanço do deputado Jair Bolsonaro (PSL) na disputa presidencial deste ano.Outras 8.800 comunicaram ter interesse no evento. O ato integra movimento nacional, que já reúne mais de 2 milhões de mulheres em um grupo secreto no Facebook.. A manifestação está marcada para o próximo dia 29 de setembro, a partir das 16 horas, na Boca Maldita, em Curitiba,.

Já estão confirmadas manifestações no mesmo dia e horário em: Maceió, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Vitória, Goiánia, São Luiz, Belo Horizonte, Itajubá (MG), Belém, Recife, Rio de Janeiro, Campos (RJ), Macaé (RJ), Rio das Ostras (RJ), Natal, Porto Alegre, Caxias do Sul (RS), Erechin (RS), Osório (RS), Pelotas (RS), Santa Cruz do Sul (RS), Florianópolis, Blumenau (SC), Aracaju, São Paulo, Americana (SP), Araras (SP), Franca (SP), Itu (SP), Pindaonhangaba (SP), Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Santos (SP), Sorocaba (SP), Palmas, Berlim (Alemanha), Haia (Holanda), Porto (Portugal), Sidney (Austrália).