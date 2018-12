Multishow exibirá nove episódios inéditos de Chaves e Chapolin entre dezembro e janeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Multishow anunciou nesta sexta-feira (30) a exibição de mais episódios inéditos das séries mexicanas Chaves e Chapolin. As transmissões acontecerão nos meses de dezembro e janeiro e incluirão dois capítulos considerados perdidos pelos fãs.

Os dois seriados, gravados nos anos 1970, começaram a ser transmitidos pelo canal pago em maio, incluindo títulos já bastante conhecidos do público -após três décadas sendo veiculados pelo SBT- e cerca de cem episódios inéditos, adquiridos pela emissora.

A partir de dezembro, serão transmitidos nove desses capítulos nunca veiculados no Brasil e dois que chegaram a passar no SBT, mas que acabaram sumindo com o tempo. Segundo a Multishow, esses dois episódios perdidos já estão, inclusive, fora do catálogo da Televisa (canal mexicano dono dos direitos).

Os dois títulos já veiculados são: "Com essas pulgas não se brinca de pula-pula/Dr. Chapatin e o contrabando", de Chapolin, que passará no dia 11 de dezembro, e "Errar é humano - Parte 1", de Chaves, que passará em 1º de janeiro.

Entre os episódios inéditos de Chaves estão: "Exibição de ioiôs", "Uma confusão de bolos", "Os astronautas" e "Deus ajuda quem cedo madruga". Já de Chapolin, são: "A história não contada de Juleu e Romieta - Parte 1" "Branca de Neve e os sete tchuim tchuim tchum claim - Parte 3", "Onde está Clarissa?", "A mansão dos fantasmas" e "O show deve continuar - Parte 1".