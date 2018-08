Municípios da RMC preparam os desfiles da Semana da Pátria

Da Redação Bem Paraná

Por causa do Desfile da Semana da Pátria, promovido pela Prefeitura de São José dos Pinhais e suas secretarias no próximo sábado, dia 1º de setembro, o Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) informa que haverá bloqueio de vias no entorno do evento. Os bloqueios ocorrerão das 7 às 13 horas. O desfile passa pela Rua Dona Izabel a Redentora entre a Rua Reinaldino Scharffenberg de Quadros a Rua Marechal Deodoro.

As Linhas de ônibus operarão por meio de desvios durante a realização do evento. O Ponto de Táxi em frente ao Shopping São José será deslocado para a Rua Mendes Leitão e Funcionará no contra-fluxo. Guardas Municipais estarão no local orientando o trânsito e controlando o acesso nos pontos de controle.

Contenda

Outro município que já anunciou o desfile da Semana da Pátria foi Contenda. A Prefeitura, por meio das secretarias de Administração e Educação, Cultura e Esporte, fazem os últimos acertos para a realização de mais uma edição do Desfile Cívico Militar. O evento está marcado para quinta-feira, dia 6 de setembro, à partir das 9 horas.

A Prefeitura de Contenda informa que haverá mudanças no trânsito na região central da cidade. Como o desfile acontecerá na Avenida João Franco, entre a rotatória da Igreja Matriz e a Rua São João, algumas vias da cidade serão bloqueadas para a circulação de veículos. Em breve a Prefeitura de Contenda estará informando os trechos broqueados, como também o período de duração do desfile.

Piraquara

A Prefeitura de Piraquara também realiza na próxima quinta-feira, dia 6 de setembro, o Desfile Cívico em alusão à Independência do Brasil. Participarão aproximadamente 2.000 integrantes, entre estudantes, fanfarras, grupos, comunidade e corporações militares. Neste ano, em razão das mudanças no trânsito que ocorreram no Centro, o evento será realizado em outro trecho da Avenida Getúlio Vargas.

Com o objetivo de aprimorar a organização, a Prefeitura de Piraquara instituiu um regulamento e disponibilizou um prazo para os interessados em participar do evento. Com 48 blocos civis e seis militares, o desfile de 2018 será um dos maiores da história de Piraquara.

O desfile será na Avenida Getúlio Vargas, no trecho as ruas Elvira Lorusso do Nascimento e Vitória Scarante. Devido à realização do evento, algumas ruas da região central estarão interditadas no dia 6 de setembro. O bloqueio será das 08h às 12h para o trânsito de veículos.