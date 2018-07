Munik Nunes diz que 'BBB' foi mais fácil que 'Power Couple'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Munik Nunes, que foi eliminada na última prova do "Power Couple Brasil", comparou a experiência no reality da Record com o "BBB", da TV Globo.

"O BBB foi mais fácil. Nas provas de lá eu não sofria tanta pressão e não ficava tão nervosa igual eu ficava na espera pelas provas do 'Power Couple'. A gente nunca sabia o que viria", disse ela em entrevista para o "Luciana By Night", que vai ao ar nesta terça (17).

Vencedora da 16ª edição do "Big Brother Brasil", em 2016, Munik afirma que presenteou os pais com o prêmio de R$ 1,5 milhão que ganhou no programa.

"Dei a metade do valor do prêmio para os meus pais e fiquei com a outra. Eu queria ganhar o programa para ajudá-los. Não tinha um propósito pessoal, era mais pensando neles", afirmou ela, que comprou um carro com parte da bolada.

Em entrevista ao UOL, no ano passado, Munik Nunes lembrou sua participação no "BBB" e admitiu que profissionalmente não foi tão bom ter sido contratada pela Globo por um ano. No talk show de Luciana Gimenez, ela voltará a criticar o vínculo de exclusividade que manteve com a emissora por ter vencido o reality show.

"Não valeu [a pena] porque eu tinha apenas um contrato. Não podia trabalhar, não podia dar entrevista para outra emissora, não era levada para os programas da casa. Fui só nos [programas] que todos os ex-BBBs iam", disse.