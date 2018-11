Murilo Sá e Tatá Aeroplano lançam discos com visões sobre São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O indie não morreu. Os cantores e compositores Murilo Sá e Tatá Aeroplano lançam hoje seus novos trabalhos em um show conjunto na Vila Madalena.

Após os elogiados "Sentido Centro" (2014) e "Durango!" (2016), o cantor, compositor e produtor Murilo Sá lança seu terceiro álbum, "Fossanova", com uma pegada bem lisérgica, falando de rompimentos amorosos, conflitos de relações e da metrópole paulistana.

O disco foi gravado pelo baiano Murilo, que toca todos os instrumentos, em seu quarto na cidade de São Paulo, carinhosamente apelidado pelo artista de estúdio Tranquilight. As dez faixas usam a estética lo-fi e as letras vêm carregadas de ironia.

Murilo chega ao terceiro álbum com uma influência mais brasileira do que nos anteriores. Segundo ele, a faixa-título "poderia ser Sérgio Mendes e Gilberto Gil se encontrando para tomar uns tragos e falar mal da vida".

Em "A Arte de Caminhar", Murilo recebe a visita do andarilho Tatá Aeroplano, que lança seu quinto disco solo. Mas Tatá tem diversos outros álbuns com suas bandas Jumbo Elektro e Cérebro Eletrônico, ambas com trabalhos lançados a partir de 2004.

Tatá descreve "Alma de Gato" como resultado de sua mudança de Santa Cecília (centro) para a Vila Romana (zona oeste) há dois anos. Começou a andar pelas ruas, parques e centros culturais do bairro e dessas andanças foram nascendo as oito canções do disco.

"Batizei o novo álbum em homenagem ao belo pássaro alma-de-gato, que avisto direto na região, e me inspirou a escrever a canção 'Mil Almas de Gatos'.

Seu som é igualmente psicodélico, mas mais viajandão e experimental que o de Murilo. Há devaneios bucólicos e loucuras caóticas. E influência brasileira também, como explicita o nome desta canção: "Os Novos Baianos Sapateiam na Garoa dos Sex Pistols".

Resumo: hoje é dia de indie rock, bebê.

TATÁ AEROPLANO E MURILO SÁ

QUANDO Quinta (22), a partir das 21h

ONDE no Estrella Galicia Estação Rio Verde - r. Belmiro Braga, 119, Vila Madalena, tel. 11-3459-5321

QUANTO Ingr.: R$ 15 (antecipado) e R$ 25 (porta), em sympla.com.br