Muro desaba na Vila Olímpia, zona sul de SP, e duas pessoas morrem

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O desabamento de um muro em um canteiro de obras na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, provocou a morte de duas pessoas neste sábado (27). Outras três ficaram feridas.

Ainda não havia, até as 13h, informações sobre as vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros. Também não há dados sobre a causa da queda do muro.

Muro desabou em terreno na Vila Olímpia e duas pessoas morreram Divulgação/Bombeiros terreno vazio e o muro caído O episódio ocorreu na manhã de sábado em um terreno na rua Gomes de Carvalho, onde havia uma obra em andamento. O muro de cerca de seis metros rodeava o terreno e parte dele caiu.

Os bombeiros foram chamados por volta das 11h da manhã. Além de 7 viaturas, o atendimento contou com o helicóptero e apoio do Samu.

De acordo com os bombeiros, duas vítimas, com ferimentos leves, foram encaminhadas para o Hospital das Clínicas. A terceira seguiu para o Pronto Socorro do Hospital regional de Osasco, região metropolitana.