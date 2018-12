Muros da Catedral da Sé são vandalizados, e Prefeitura de SP apaga pichações

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os muros da Catedral da Sé, no centro de São Paulo, amanheceram pichados na manhã deste domingo (21). Agentes da prefeitura fizeram a remoção da tinta do local.

Em 2015, o templo já havia sido alvo de pichadores, quando frases a favor do aborto foram escritas nas paredes externas da catedral. Na época, um grupo de jovens se mobilizou para fazer a limpeza da área.

O local também foi palco de protestos contra o programa de zeladoria do ex-prefeito da cidade João Doria no ano passado. No mesmo dia, um manifestante foi detido por pintar de vermelho uma estátua do apóstolo Paulo que fica na frente da igreja.