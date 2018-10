Musa da abertura da novela 'Passione', Cristiane Machado faz sucesso fora do país

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quando foi convidada para protagonizar a abertura da novela "Passione" (Globo, 2010-2011), Cristiane Machado, 35 anos, nem imaginava que o trabalho a tornaria a musa do famoso artista plástico brasileiro Vik Muniz.

Muito menos que emplacaria trabalhos no cinema como fruto da experiência, como o nacional "Quando Chega a Hora de Esquecer", que deve estrear em dezembro, e o americano "Fear", ainda em produção.

Oito anos se passaram e a imagem da atriz esculpida pelo artista continua exposta nos principais museus do mundo. A obra já passou França, Japão, Espanha e recentemente foi para EUA e Inglaterra.

"Os filhos dos meus filhos saberão que fui uma obra de arte", comemora. Antes de Cristiane, Muniz só havia esculpido o rosto de uma atriz: Elizabeth Taylor.

"O Vik precisava de uma mulher que tivesse um ar meio italiano e me escolheu. Achei que seria só a abertura da novela, mas acabou que me rendeu outros trabalhos muito importantes", relembra a atriz, cuja última novela foi "A Terra Prometida" (Record).

TRABALHO FORTE NO CINEMA

O filme que estreia no fim do ano, "Quando Chega a Hora de Esquecer" (direção de Xandy Novaski), aborda o Alzheimer e terá sessões ainda na Alemanha, país pioneiro em pesquisas sobre a doença.

Na trama, a atriz interpreta a personagem Lívia, companheira de Edu (Edivaldo Azevedo), cuja mãe, Martha (Jeanne Viterbo), tem a doença. "O filme vai mostrando cada estágio, até o momento em que a Marta perde totalmente a lucidez. Lívia é o ponto de equilíbrio da família. Chega um momento em que Edu não quer mais saber da mãe. Então a Lívia cuida de todo mundo", conta Cristiane.

"A lição que eu levo disso é que devemos ter muito amor por tudo o que a gente faz. Primeiro porque não sabemos o dia em que vamos partir. Segundo que a gente nunca sabe o que a vida está nos reservando. Independentemente disso, a troca de amor com o outro é muito importante, seja com quem for. Esse filme foi muito forte para mim."

Convidada pelo diretor americano Josh Taft para integrar o elenco de "Fear" (título provisório), Cristiane viverá, em 2019, Maria, uma mulher brasileira que vai tentar a vida nos Estados Unidos e acaba virando peça-chave em um caso de assassinato. As filmagens aconteceram em Los Angeles e tiveram cenas em Porto Rico. No longa, ela fala em inglês. "Eu me cobro muito. Foi um desafio enorme interpretar em uma língua que não é a minha, por mais que tenha essa licença de ser brasileira na própria trama. É diferente interpretar, pensar, raciocinar, sentir em outra língua. Fazer um filme de Hollywood tem uma carga muito mais pesada. Era um sonho. Eu era pequena e visitava os estúdios, e agora entrei lá para gravar um filme de verdade.

PAIXÃO AVASSALADORA

Na famosa imagem do artista, a atriz interpreta uma mulher que espera o amor de sua vida. E ele chegou mesmo, alguns anos depois, na vida real. Em 2017, Cristiane Machado conheceu o marido, o empresário Sérgio Thompson-Flores. Em agosto do mesmo ano eles noivaram e em abril de 2018 já estavam casados.

"Eu vivo à moda antiga. O casamento é uma negociação diária. Você cede aqui, o outro cede ali, e vamos construindo uma vida juntos, com paciência", finaliza.