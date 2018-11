Museu da Gravura promove atividades no Mês da Consciência Negra

Redação Bem Paraná com FCC

A partir desta quarta-feira (31/10), o Museu da Gravura Cidade de Curitiba, no Solar do Barão, oferece uma programação especial em homenagem ao mês da Consciência Negra. A programação inicia às 17h, com uma roda de conversa sobre Arte, Negritude e a Cidade de Curitiba. Participam do bate-papo o poeta e dramaturgo Geraldo Magela, a fotógrafa Pretícia Jerônimo e o assessor de Políticas de Igualdade Racial de Curitiba, Adegmar Silva, o Candiero. O encontro será realizado no Centro de Documentação e Pesquisa Guido Viaro. O evento tem classificação livre e entrada franca.

Mais tarde, às 19h, no Museu da Gravura Cidade de Curitiba, será aberta a exposição Rubem Valentim. A exposição reúne obras que pertencem ao Acervo do Museu da Gravura e tem curadoria de Joseane Baratto. A mostra fica em cartaz até 2 de dezembro.

Rubem Valentim foi pintor, escultor, gravador e professor brasileiro, sendo considerado um dos grandes pintores construtivistas. Em 1979, Valentim realizou escultura de concreto aparente, instalada na Praça da Sé, em São Paulo. A obra foi definida como o Marco Sincrético da Cultura Afro-Brasileira. Nascido na Bahia, o artista faleceu em São Paulo em 30 de novembro de 1991.

E na próxima terça (06/11), às 15h, o Centro de Documentação e Pesquisa Guido Viaro realiza a exibição do documentário “Rubem Valentim: Geometria Sagrada”. Produzido em 2001, o vídeo é uma realização da Rede Sesc Senac e tem direção de Cacá Vicalvi. E no dia 13/11, também às 15h, acontece mais uma exibição do documentário.

Serviço:

Atividades do Museu da Gravura no Mês da Consciência Negra

Local: Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533

Entrada franca

Dia 31 de outubro (quarta-feira)

17h: Mesa de Conversa sobre arte, negritude e a cidade de Curitiba com Geraldo Magela, Pretícia Jerônimo e Candiero

Local: Centro de Documentação e Pesquisa Guido Viaro, no Museu da Gravura

19h: Abertura da Exposição Rubem Valentim

Local: Museu da Gravura Cidade de Curitiba

Em cartaz até 02/12/2018

Dias e horários de visitação: Ter a sex, das 9h às 12h e das 13h às 18h

Sáb, dom e feriados, das 12h às 18h

Dias 6 e 13 de novembro

15h: Exibição do Documentário “Rubem Valentim: Geometria Sagrada.

Local: Centro de Documentação e Pesquisa Guido Viaro, no Museu da Gravura