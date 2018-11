Museu de Arqueologia apresenta exposição ‘Rogai por Nós’

Da redação

O Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR e a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR promove durante todo o mês de outubro a exposição ‘Rogai por Nós’.

A exposição, que esteve em Paranaguá de 19 de maio a 23 de setembro de 2018, estará em Curitiba na Sala Arte & Design - UFPR na Reitoria UFPR localizado na rua General Carneiro, 460. Ela traz 21 estandartes, fotos e imagens religiosas das quais cada peça traz a história e memória de 19 capelas e igrejas católicas do município histórico de Antonina, litoral do Paraná. Dessa forma, a exposição busca mostrar que as comunidades de cada capela antoninense são parte importante da configuração da cidade como espaço de memória.

A sua primeira mostra aconteceu em Antonina e foi organizada pela Família Pinto, responsável também pelas atividades do Bloco Folclórico e Carnavalesco Boi Barroso.

A exposição na Reitoria é fruto de uma parceria entre o MAE-UFPR e o Grupo Folclorico Boi Barroso através do projeto Mutirão Mais Cultura na UFPR, que tem desenvolvido ações na região do Litoral do Paraná em vários municípios.