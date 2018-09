Museu Egípcio de Curitiba fica fechado de 24 de setembro a 5 de outubro. Saiba porque

Da Redação Bem Paraná com assessoria

De 24 de setembro a 04 de outubro, o Museu Egípcio e Rosacruz estará fechado para troca de peças para a abertura da XVI Exposição de Longa Duração do Museu que traz o tema “Akhet: o horizonte dos deuses”. A nova exposição abre para visitação ao público no dia 05 de outubro de 2018 e fica até setembro de 2020.

De acordo com a supervisora cultural da Ordem Rosacruz em Curitiba, Vivian Tedardi, o Museu Egípcio e Rosacruz trabalha com uma temática diferente a cada dois anos, pois o acervo do museu conta com cerca de 700 peças e assim é possível apresentá-las ao público sempre num contexto relacionado ao Egito Antigo procurando divulgar outros aspectos antes não explorados pelo museu. “Essa mostra apresenta as construções no Egito Antigo. Vamos falar sobre as pirâmides, templos e tumbas, não apenas sobre a estrutura física, mas também vamos apresentar conceitos e simbologias relacionados a esses espaços”, explica Vivian que avalia ser de grande importância trabalhar esse assunto, primeiro, porque o tema pirâmides atrai o interesse das pessoas, e para mostrar como a arquitetura estava totalmente relacionada ao modo como o egípcio antigo compreendia o seu mundo. “Assim, ao falar das construções, vamos tratar de vários outros temas como: religião e mitologia, oficio sacerdotal, compreensão da vida pós morte, a organização do trabalho.”