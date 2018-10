Museu Ferroviário realiza 1º Concurso de Maquetes com estudantes de Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Museu Ferroviário de Curitiba, localizado dentro do Shopping Estação, realiza de 19 a 21 de outubro o “1° Concurso de Maquetes”, com maquetes produzidas por alunos do Colégio Estadual Dr. Xavier da Silva. A ação tem como objetivo resgatar a memória ferroviária do Paraná, incentivar a cultura e promover a educação de uma maneira lúdica.

Três maquetes serão expostas no saguão do museu e o público poderá votar na sua preferida até este domingo (21). No fim do mês, o aluno campeão receberá uma premiação do museu.

O projeto começou em julho deste ano, quando estudantes de 13 e 14 anos fizeram uma visita guiada ao museu. De lá para cá, as maquetes começaram a ser desenvolvidas em sala de aula, com base no que eles viram e aprenderam. Os próprios alunos fizeram uma pré-seleção dos projetos que estão expostos no museu, para votação do público.

Sobre o Museu Ferroviário

O Museu Ferroviário de Curitiba é o único museu dentro de um shopping do país. Ele abriga o prédio histórico da antiga Estação Ferroviária que ligava Curitiba à Paranaguá, de 1885 a 1972, com duas locomotivas a vapor originais e mais 600 peças originais como mobiliários, telefones, telégrafos e apitos. A entrada é gratuita.

SERVIÇO

1° Concurso de Maquetes

Data de votação: de 19 a 21 de outubro.

Horário: sexta e sábado, das 10h às 18h, e domingo das 11h às 19h.

Local: Museu Ferroviário de Curitiba, piso L1 do Shopping Estação.

Endereço: Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças - Curitiba (PR