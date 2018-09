Museu Oscar Niemeyer abre a mostra Cinco Elementos

Da redação

O Museu Oscar Niemeyer (MON) abriu ontem na sala 11, a mostra Cinco Elementos, de Juliane Fuganti. A entrada é gratuita, como em todas as quartas. Na inauguração a artista vai conduzir uma visita mediada com o público. A exposição fica em cartaz até 26 de novembro de 2018.

Com curadoria de Maria José Justino, a artista apresenta suas mais recentes obras produzidas com técnicas diversas, como gravura em metal, fotogravura, pintura e cerâmica.

“Juliane arrisca-se na paisagem noturna dos manguezais. Sempre mais gesto do que ortodoxia, mergulha nas raízes fecundas dos mangues, de onde irrompe com novas experiências, em que a matéria vibra de atualidade. Nesse oceano, cria seu jardim”, explica a curadora.

Juliane Fuganti é uma das maiores referências na gravura nacional e esta exposição no MON confirma e consolida a importância da sua trajetória. Ela também é professora das Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Embap) onde leciona desenho e gravura.

A artista possui obras no acervo do museu, participou de exposições individuais e coletivas no Brasil e nas cidades de Buenos Aires, Madrid, Lisboa, Porto, Frankfurt, Berlim, Paris, Lyon e Nova York. Em 2001, foi selecionada para o programa de residência de artistas em Lyon, França.

A visitação pode ser feita de terça a domingo, das 10h às 18h, com acesso até as 17h30. O ingresso custa R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada). Às quartas-feiras a entrada é franca. Maiores de 60 anos e menores de 12 têm entrada gratuita todos os dias de funcionamento (terça a domingo).

Serviço

Abertura da exposição Cinco Elementos

Quando: 26 de novembro de 2018

Onde: Museu Oscar Niemeyer

museuoscarniemeyer.org.br