Museu Oscar Niemeyer inaugura exposição de Carlos Fajardo nesta quinta

Da redação

O Museu Oscar Niemeyer inaugura nesta quinta-feira (22), às 19h15, a mostra “Diáfano - Reflexos, transparências e opacidade na obra de Carlos Fajardo”. Na data é comemorado o aniversário do MON com programação especial o dia todo e entrada franca até as 21h.

A mostra faz parte de um amplo projeto de exposições e pesquisa sobre a obra de Carlos Fajardo que apresentam, sobretudo, a produção mais recente do artista, incluindo uma obra foi criada especialmente para a mostra.

Há nove obras recentes que trabalham, principalmente, com um tipo de superfície muito especial: a reflexiva. São marcadas pelo uso estético de vidros, espelhos e superfícies semirreflexivas, transparentes e coloridas combinadas não apenas entre si, mas também associadas a fotografias de grandes dimensões, a feltros de lã de ovelha, à prata moldada à mão, a caixas e estruturas tridimensionais. O público poderá ver também uma obra de luz proveniente da carreira de mais de 50 anos de carreia do artista.

Segundo o curador Henrique Xavier, a obra de Fajardo marca a contínua renovação de uma trajetória iniciada em 1966 e que permanece até hoje em um constante diálogo com os caminhos mais ousados da arte contemporânea. “São desenhos, pinturas, vídeos, esculturas e instalações, sendo, principalmente, obras que possuem um tênue erotismo, pois lidam sutilmente com a presença, o corpo e o desejo do espectador”, analisa o curador.

Xavier destaque que por meio deste conjunto de materiais são produzidas experiências capazes de brincar, duplicar e fundir espaço, cor, arquitetura e a imagem dos próprios espectadores presentes na exposição.

As criações do artista serão dispostas procurando interagir entre si e com o espaço ao seu redor, como uma única grande instalação. Assim, o espectador não se depara apenas com uma série de obras autônomas, uma ao lado da outra, mas com um conjunto coeso que reflete a si mesmo em um diálogo com o ambiente, apropriando-se esteticamente do próprio espaço do museu.

A mostra fica em cartaz até 28 de abril de 2019 e pode ser visitada de terça a domingo, das 10h às 18h. No dia da abertura a entrada é gratuita.

Serviço

Exposição Reflexos, transparências e opacidade na obra de Carlos Fajardo

Quando Abertura: 22 de novembro, quinta-feira, às 19h15 Até dia 28 de abril de 2019

Onde: Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999

41 3350-4400

Visitação: terça a domingo, das 10h às 18h - acesso até as 17h30

R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada)

http://museuscarniemeyer.org.br