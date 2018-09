Museu Oscar Niemeyer participa da 12ª Primavera dos Museus

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Museu Oscar Niemeyer (MON) vai participar da “12ª Primavera dos Museus”, de 18 a 23 (terça a domingo). O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) para todo o Brasil e o tema deste ano é “Celebrando a Educação em Museus”.

Nesta semana, haverá ações múltiplas, tais como visitas mediadas diferenciadas, oficinas de gravura, instalação com a participação ativa do público, intervenções em vários espaços do museu e uma proposta educativa mais ampla chamada “Te encontro pelo caminho”, que envolverá, na quarta gratuita (19), contações de história, brincadeiras, oficinas, entre outras atividades.

As atividades serão conduzidas pelo setor Educativo do MON e para participar é necessário apenas a aquisição do ingresso: R$20,00 e R$10,00 (meia-entrada). Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca. Nas quartas a entrada é sempre gratuita. A retirada de ingressos no museu pode ser feita até as 17h30, na bilheteria.

PRIMAVERA DOS MUSEUS - A partir do tema escolhido, que nesta edição é “Celebrando a Educação em Museus”, a proposta é elaborar uma reflexão sobre uma das principais funções do museu: educar e contribuir no despertar de interesse para diferentes áreas do conhecimento, a vida em sociedade, a importância das memórias e o valor do patrimônio cultural dos museus.

Este ano, a Primavera dos Museus contará com a participação de 900 instituições, somando mais de 2.787 eventos programados.

Confira a programação:

18 a 23:

Visitas mediadas na exposição “Ásia: a terra, os homens, os deuses”, às 11h e às 16h30. Sala 5.

Participação do público em uma instalação do artista do acervo José Antonio de Lima, das 10h às 18h. Oficina- subsolo.

Dia 19 (quarta-feira).

Proposta educativa: “Te encontro pelo caminho”.

Diferentes públicos, múltiplas linguagens.

Ações: oficina de gravura das 11h às 17h, contação de história, mediações com óculos 3D, brincadeiras, espaços de fotografia, instalação e intervenções nos espaços do MON.

Dia 23 (domingo).

Oficina de gravura.

Horário: 11h às 17h.

SERVIÇO: 12ª Primavera dos Museus no Museu Oscar Niemeyer.

18 a 23 (terça a domingo).

Ingressos: R$ 20,00 e R$10,00 (meia-entrada).

Maiores de 60 e menores de 12 anos têm entrada franca. Nas quartas a entrada é sempre gratuita. A retirada de ingressos no museu pode ser feita até as 17h30, na bilheteria.

Museu Oscar Niemeyer - Rua Marechal Hermes, 999 – Curitiba – Paraná