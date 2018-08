Museu Oscar Niemeyer recebe propostas para eventos 

Da redação

O Museu Oscar Niemeyer (MON) recebe, até 15 de novembro, propostas de locação dos espaços para a realização de eventos para fins culturais, empresariais, institucionais, entre outros.

O museu disponibiliza alguns locais, como o Auditório Poty Lazzarotto; o Chão de Vidro e o Salão de Eventos - que inclusive podem ser usados conjuntamente para apenas um evento específico - e o parque do MON (Parcão).

Na área interna são quatro espaços: o Miniauditório; a Biblioteca; o Hall do Pátio das Esculturas e a Sala de reuniões.

Os interessados devem enviar um e-mail para [email protected], com as seguintes informações: nome do proponente, briefing do evento, data, horário e local pretendido. A proposta passará para análise da coordenação.