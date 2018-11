Museu Oscar Niemeyer tem duas novas mostras

Da redação

O Museu Oscar Niemeyer (MON) está com duas novas mostras: ‘Nemer - Aquarelas Recentes – Geometria residual’ e ‘Tempos Sensíveis’, com obras do acervo do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR), ambas com curadoria de Agnaldo Farias.

José Alberto Nemer é artista visual e doutor em Artes Plásticas pela Université de Paris VIII. Lecionou em universidades brasileiras e estrangeiras, como a Universidade Federal de Minas Gerais (1974 a 1998) e a Université de Paris III - Sorbonne (1974 a 1979).

Pertencente a geração dos chamados desenhistas mineiros, que se firmou no cenário da arte brasileira a partir da década de 1970, Nemer participa de salões e bienais no Brasil e no exterior. A mostra fica em cartaz até dia 24 de fevereiro de 2019.

Já a mostra ‘Tempos Sensíveis’ traz pinturas, esculturas, desenhos, gravuras e instalações que têm como tema a natureza humana, as suas perplexidades, carências e desconfortos.

São 96 obras de 79 artistas, dentre eles Livio Abramo, Carlos Zilio, Käthe Kollwitz, Poty, Antonio Dias, Luiz Henrique Schwanke, Antonio Manuel, Karin Lambrecht, Carina Weidle e Luciano Zanette. É uma exposição de longa duração e pode ser vista na Sala 8, do MON, que passa a ser ocupada pelas exposições do MAC-PR.

Na hora da abertura a entrada é gratuita. A visitação pode ser feita de terça domingo, das 10 às 18 horas.

SERVIÇO

‘Nemer - Aquarelas Recentes – Geometria residual’ e ‘Tempos Sensíveis’, com obras do acervo do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR),

Onde: Museu Oscar Niemeyer

Rua Marechal Hermes, 999

41 3350 4400

Quanto: Visitação: terça a domingo, das 10h às 18h — acesso até 17h30

R$20,00 e R$10,00 (meia-entrada)

museuscarniemeyer.org.br