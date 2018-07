Museu Oscar Niemeyer tem recorde de público e estende horários

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A quarta gratuita do Museu Oscar Niemeyer (MON) no dia 18 teve recorde de público este ano. Cerca de 3,5 mil visitantes passaram pelo museu. O recorde anterior aconteceu em janeiro, também em uma quarta gratuita em período de férias escolares, com mais de 3,2 mil pessoas.

Nesta semana, o MON também teve a lotação máxima nas atividades da Colônia de Férias (programação de oficinas, brincadeiras, visitas mediadas e apresentações artísticas voltadas para crianças a partir de cinco anos) e Arte para Maiores (programa destinado ao público adulto, principalmente acima dos 60 anos).

HORÁRIO ESTENDIDO - Para comemorar os resultados, o Museu vai funcionar com horário estendido em dois dias extras neste mês: sábado (21), e a próxima quarta gratuita, dia 25.

Nestes dias, o público terá chance de percorrer as exposições até as 20 horas — ao invés das 18h no horário normal. A retirada de ingressos e acesso às salas expositivas nos dias de horário estendido podem ser feitos até as 19h30. O MON tem entrada franca toda quarta-feira com horário estendido na primeira quarta do mês.

Programação

O público que vier ao MON nos dias de horário estendido já poderá visitar a exposição "Se o paraíso fosse assim tão bom", da artista britânica Cecily Brown — um dos nomes mais importantes da pintura contemporânea. A mostra abre neste sábado (21), às 14 horas, e fica em cartaz até 4 de novembro.

Haverá também uma apresentação para crianças do Grupo Teatral Auto-Peças no Auditório Poty Lazzarotto, às 16h, com ingressos a R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada — crianças até 12 anos).

A peça terá uma segunda apresentação no domingo (22), no mesmo horário. A atração faz parte da programação do Mês de Férias no MON, que também terá apresentações nos dias 28 e 29 da Parabolé Educação e Cultura com a peça "Que bicho é esse? II — Tino Felino".

Na quarta-feira (25), além da entrada gratuita, haverá oficina livre de desenho de observação das 11h às 17h, no subsolo.

SERVIÇO:

Sábado, 21 (horário estendido - 10h às 20h)

Abertura da exposição Se o paraíso fosse assim tão bom - Cecily Brown

Horário: 14h

Local: Sala 1

Teatro de bonecos: RitMundo, com o GT Auto Peças

Horário: 16h

Local: Auditório Poty Lazzarotto

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia/ crianças até 12 anos).

Quarta-feira, 25 (horário estendido — 10h às 20h)

Oficina livre - Desenho de observação

Horário: 11h às 17h

Local: Subsolo



Sábado, 28

Teatro: "Que bicho é esse? 2 - Tino Felino", com a Parabolé Educação e Cultura

Horário: 16h

Local: Auditório Poty Lazzarotto

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia/ crianças até 12 anos).

Domingo, 29

Teatro: "Que bicho é esse? 2 - Tino Felino", com a Parabolé Educação e Cultura

Horário: 16h

Local: Auditório Poty Lazzarotto

Ingressos: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia/ crianças até 12 anos).