Museu Paranaense oferece visita especial às exposições

Da redação

Hoje acontece no Museu Paranaense, às 16h, o ‘História com afeto’, uma visita afetiva mediada pelas exposições do museu, aberta para a comunidade. O evento com entrada gratuita, integra a programação do 6º Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba, realizado até 29 de julho de 2017.

As exposições ‘O Museu da História do Paraná: Os 140 anos do Museu Paranaense’, Memorial à Indústria da Erva-mate, ‘A cidade e suas ruas: retratos dos personagens de Curitiba’, ‘Imagens de um Lar, Arte e Ciência entrelaçadas: Frederico Lange de Morretes (1892-1954)’, ‘Dinheiro e Honraria: o acervo de numismática do Museu Paranaense’, ‘Moedas Romanas: Coleção acervo do Museu Paranaense’, ‘As Histórias das Mulheres a partir do Acervo do Museu Paranaense’ e ‘Igrejas Ucranianas no Paraná’ serão as mostras visitadas.

Após a visita será realizada uma degustação e apresentação musical do grupo Cadência Latina composta por Ninoska Pottella, Román Otero e André Ribas.

Serviço

“História com Afeto”

Quando; 25/07, das 16h às 18h30

Onde: Museu Paranaense | Rua Kellers, 289 - Alto São Francisco

Quanto: Entrada gratuita