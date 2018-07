Museu traz 170 obras de 80 grandes nomes da fotografia brasileira

Da redação

Hoje, às 19h, o Museu da Fotografia recebe a exposição “Fotografia em Transe”. A mostra é um recorte do acervo do Museu da Fotografia Cidade de Curitiba e conta com curadoria de Rubens Fernandes Junior e Orlando Azevedo. A exposição apresenta imagens de 80 fotógrafos. São mais de 170 obras que representam três períodos, divididos por décadas que compreendem os anos de 1950 a 1960, 1970 a 1980 e os anos de 1990 a 2000. A exposição também celebra o Dia Mundial da Fotografia, comemorado no dia 19 de agosto. Com entrada franca, a mostra fica em cartaz até 07 de outubro.

As obras ficarão expostas em quatro salas do Solar do Barão, cada uma delas abordará uma temática.

A Sala 1 será totalmente dedicada aos fotógrafos premiados das Bienais de Fotografia de Curitiba. Já a Sala 2 vai apresentar “Os modernistas”, com a fotografia moderna brasileira, particularmente daqueles que são considerados os pioneiros na Escola Paulista de Fotografia. Com a temática “Entre o documento e Arte”, a Sala 3 consagra a fotografia direta, mais próxima do documento fotográfico. E por último, a Sala 4, traz o conceito “Experimentar e Ampliar as Fronteiras da Fotografia”, que tem a proposta de concretizar com a fotografia que se distancia do registro puramente documental e aproxima-se mais da fotografia experimental.

Idealizada pelo fotógrafo e um dos curadores desta exposição, Orlando Azevedo, as obras, em grande parte, foram adquiridas nas três edições das saudosas Bienais de Fotografia de Curitiba nos anos de 1996, 1998 e 2000. “Sonhava com a implantação do Museu de Fotografia a partir da constituição de um expressivo acervo. Um museu vivo que conspirasse com as aspirações da fotografia nacional. Um museu dos fotógrafos num constante diálogo com o outro”, comenta Orlando.

O também curador, Rubens Fernandes Junior, ressalta a importância da exposição. “É cada vez mais rara a oportunidade de estarmos diante de tantas imagens emblemáticas da história recente da fotografia brasileira”, afirma.

O acervo possui algumas das coleções mais complexas e completas como as de Haruo Ohara, uma descoberta enriquecedora para a história da fotografia brasileira revelado nas Bienais, Claudia Andujar, Claus Meyer, Marcelo Buainain, Manoel da Costa e Lalo de Almeida, sendo os três últimos vencedores do Prêmio Máximo da Bienal.

A exposição é uma contrapartida do projeto de catálogo do Museu da Fotografia Cidade de Curitiba que será lançado em meados de setembro de 2018 durante a exposição.

A mostra é uma Realização da iD Editora Cultural e conta com o incentivo do Grupo Uninter, Pátio Batel, Prefeitura de Curitiba por meio da Fundação Cultural de Curitiba e tem o apoio de Molduras Festina.

Fotógrafos participantes

Participam da mostra os trabalhos dos seguintes fotógrafos: Americo Vermelho, Ana Claudia Leão, Ana Regina Nogueira, Antonio Augusto Fontes, Antônio Carlos D’Ávila, Antonio Gaudério, Araquém Alcantara, Beatriz Dantas, Bob Wolfenson, Boris Kossoy, Cássio Vasconcellos, Célia Mello, César Pinheiro Barreto, Claudia Andujar, Claus Meyer, Clóvis Dariano, Cristiano Mascaro, Cynthia Brito, Daniel Augusto Junior, Ed Viggiani, Eduardo Castanho, Elza Lima, Eustáquio Neves, Evandro Teixeira, Gal Oppido, Geraldo de Barros, German Lorca, Guy Veloso, Haruo Ohara, Iatã Cannabrava, Ivan Rodrigues, Izan Petterle, João Luiz Musa, João Ripper, João Urban, José Albano, Juan Esteves, Juca Martins, Kenji Ota, Klaus Mitteldorf, Lalode Almeida, Leopoldo Plentz, Lilia Kawakami, Luiz Abreu, Luiz Braga, Manuel da Costa, Marcelo Buainain, Marcelo Lerner, Marcio Scavone, Mariano Klautau Filho, Mario Cravo Neto, Marlene Bergamo, Maureen Bisilliat, Miguel Chikaoka, Miguel Rio Branco, Milton Guran, Milton Montenegro, Nani Gois, Nego Miranda, Orlando Brito, Paula Sampaio, Paulo Amorim, Paulo Fridman, Paulo Leite, Pedro Martinelli, Pedro Vasquez, Penna Prearo, Ricardo Chaves, Roberto Cecato, Rochelle Costi, Rogério Reis, Rosa Gauditano, Sandra Bordin, Sebastião Salgado, Sérgio Vital Tafner Jorge, Thomaz Farkas, Tiago Santana, Vilma Slomp, Walter Carvalho e Zeka Araújo.

Serviço

Exposição “Fotografia em Transe | Coleção do Museu da Fotografia Cidade de Curitiba”

Abertura: 17 julho 2018, às 19 horas

Local: Museu da Fotografia Cidade de Curitiba (Solar do Barão – Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533)

Período de permanência: 18 de julho a 07 de outubro de 2018

Dias de visitação:

De terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 12h às 18h

Sábados, domingos e feriados, das 12h às 18h

Maiores informações: 3321-3260

Entrada Franca