Música de Cláudia Leitte para Carnaval tem participação do Olodum e referências a Michael Jackson

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cláudia Leitte escolheu esta quarta-feira (30), Dia da Saudade, para divulgar sua aposta para o Carnaval de 2019. "Saudade", primeiro hit da cantora lançado no ano, foi feito em parceria com o cantor Hungria HipHop e com o Olodum.

"Minha infância é Salvador! Minhas raízes, meu lar! Eu sou porque cresci no Pelô, brincando de Sarah, cantando Luiz, vendo Michael. É lá, com meus pés no chão. Sempre foi lá, com a cabeça no céu!", escreveu a cantora sobre a nova música em uma rede social.

Parte do clipe foi gravada em Salvador, no Pelourinho, mas há trechos de estúdio e filmagens de shows antigos da cantora, desde a época que era vocalista do babado Novo.

O clipe ainda faz uma espécie de releitura de Michael Jackson cantando com o Olodum, em 1996, para o clipe de "They Don't Care About Us", também no Pelourinho. O vídeo está disponível neste link: https://www.youtube.com/watch?v=Qb1Q9dZMVoU