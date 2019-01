Música e gastronomia na praça da Capela Santa Maria

SMCS

Com sol e calor, o público que esteve no primeiro dia da Feira Jazztronômica, nesse sábado (19/1), foi contagiado com a música de Ana Paula da Silva Trio e a boa gastronomia das seis barracas de alimentação. O evento, sucesso no ano passado entre os frequentadores da Oficina de Música de Curitiba, tem entrada gratuita e os espetáculos acontecem todos os dias. De segunda a sexta, às 13h e às 19h. No sábado e domingo, às 11h30, 13h30 e 21h30.

Para o curador Glauco Solter, hoje é só o começo de muita diversão que ainda está prevista para essa edição. “A do ano passado foi inteira instrumental, então dessa vez quis dar espaço para cantores, mas o critério maior é trazer trabalho de qualidade que estão acontecendo na cena da cidade”, disse.

Sucesso em 2018, feira Jazztronômica tem cinco dias a mais que a edição passada, e cresceu também em número de apresentações musicais, 22 ao todo, e na abrangência dos músicos convidados. “Para os músicos é muito interessante tocar na Oficina, é um incentivo, entra no currículo e o destaque que se ganha ótimo”, salientou o curador.

Com suas duas filhas de uma de 4 e outra de 2 anos, a jornalista Rosana Felix viu na Feira Jazztronômica uma oportunidade para aproveitar a Oficina de Música. “Com as meninas é complicado assistir concertos fechados, e em apresentações ao ar livre as vezes não tem a estrutura que preciso com elas. Então essa Feira foi ótima, consegui assistir uma boa música e dar almoço para as meninas”, afirmou.

A escritora Bebete Gurgel também já frequentou a feira em outras edições e afirmou que sempre vale a pena. “Tudo aqui é bacana. É seguro, clima gostoso, aconchegante e essa combinação do popular com o clássico é sensacional! ”, avaliou.

Área gastronômica

A feira gastronômica conta com opções variadas, como o pão com linguiça e hamburguer do The Meatpack House, os sorvetes artesanais da Briele, a comida indiana e seus temperos da Curry Pasta e também uma barraca com diversas opções de comida orgânica. Além disso haverá opções de chopes artesanais locais, pão com pernil, filé assado com fritas e crepe francês.

Durante a realização do evento acontecerá também a Oficina Verde, programação atividades de conscientização ambiental, dicas de alimentação saudável, bate papos com chefs, ecologistas, ambientalistas e terapeutas naturais.