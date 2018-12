Musical 'O Fantasma da Ópera' tem temporada estendida até o mês de fevereiro em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Considerado um dos maiores musicais de todos os tempos, "O Fantasma da Ópera", há 30 anos em exibição na Broadway, em Nova York (EUA), é sucesso também em São Paulo. Em cartaz desde agosto no Teatro Renault, na Bela Vista (região central), a versão brasileira já atraiu 200 mil espectadores e teve a atual temporada estendida por mais dois meses -poderá ser visto até 28 de fevereiro de 2019.

Os ingressos não são baratos (a partir de R$ 75), mas o investimento -mesmo nos setores que ficam longe do palco, mas, ainda assim, oferecem boa visão- vale a pena para quem deseja assistir à clássica história de amor entre o fantasma mascarado e sua pupila, a corista Christine.

Um dos destaques da peça é o famoso lustre, considerado um dos "personagens" mais interessantes e aguardados pelo público. Todas as músicas são cantadas em português. Àqueles que se acostumaram a escutar clássicos como "Think of Me", "Masquerade" e, claro, o tema principal, "The Phantom of the Opera", com a batida famosa que mostra que o fantasma está presente, vão logo esquecer a questão do idioma e entrar na história.

O cenário e o figurino impressionam pela similaridade com o musical encenado no Majestic Theatre, na Broadway. No Brasil, ainda falta o entrosamento entre os atores que já existe no espetáculo americano.

Mas a versão brasileira não deixa de emocionar e de encantar.

O ator e tenor Thiago Aracam, 36, é o responsável por interpretar o papel-título. Na pele do fantasma que anda mascarado para esconder as deformidades do seu rosto e que vive assustando as pessoas nas catacumbas da Ópera de Paris, ele impressiona por sua voz.

"O Fantasma tem vontade de buscar o amor a qualquer preço. Mesmo com tudo o que apronta , ele espera por compaixão", afirma o ator Aracam.

MUSICAL "O FANTASMA DA ÓPERA"

Quando Qua., qui. e sex., às 21h; sáb., às 16h e às 21h; e dom., às 15h e às 20h; Até 28 de fevereiro de 2019

Onde Teatro Renault (av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista)

Preço De R$ 75 a R$ 300 (há meia-entrada)

Classificação 12 anos

Tel. (11) 4003-5588