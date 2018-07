Musical sobre a bossa nova entra em cartaz no Guairinha, em Curitiba

Ayrton Tartuce Correia

Os acordes do violão da bossa nova são inconfundíveis. Um dos movimentos mais influentes da música popular brasileira, que revelou grandes nomes, como Vinícius de Moraes, Tom Jobim e João Gilberto, dá o ritmo ao musical ‘O musical da Bossa Nova’, que entra em cartaz em Curitiba, nos dias 16 de março, às 21 horas, e 17 de março, às 17h30 e 21 horas, no Guairinha. Apresentado pela Bradesco Seguros, a montagem tem narrações e imagens que representam toda a história da Bossa Nova e a sua importância para a nossa música.

Claudio Lins (vice-campeão do programa Popstar, da TV Globo, e com mais de 10 musicais no currículo), Marcelo Varzea (‘Cazuza para Sempre’ e ‘Lei do Amor’), Nicola Lama (ator italiano, que atuou em ‘Nine, um musical Felliano’), Andrea Marquee (‘Hair’, ‘Rent’ e ‘Cats’), Ariane Souza (‘Show em Simonal’), Eduarda Fadini (aclamada como Beth Carvalho em ‘Andança, o musical’), Jullie (‘Chacrinha, O Musical’), Stephanie Serrat (Beth Carvalho em ‘Andança, O Musical’), Tadeu Freitas e Juliana Marins, que traçam uma trajetória da Bossa Nova.

O musical é dividido em quatro partes: na primeira são abordadas as histórias e curiosidades sobre o nome ‘Bossa Nova’; na segunda a origem do estilo musical, as influências do passado e como o cenário musical brasileiro propiciou o surgimento do movimento; o terceiro bloco trata dos costumes dos artistas da época e os locais onde se reuniam para criar; e o último mostra como a Bossa Nova ganhou o mundo. Durante noventa minutos, os artistas interpretam composições que ficaram na memória afetiva de toda uma geração, como ‘Samba de uma nota só’ (Tom Jobim e Newton Mendonça), ‘Ela é carioca’ (Tom Jobim e Vinícius de Moraes), ‘Samba da minha terra’ (Dorival Caymmi), ‘O Barquinho’ (Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli), ‘Chega de saudade’ (Tom Jobim e Vinícius de Moraes), ‘Minha namorada’ (Carlos Lyra e Vinícius de Moraes), ‘Garota de Ipanema’ (Tom Jobim e Vinícius de Moraes), ‘Samba de Verão’ (Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle), ‘Mas que nada’ (Jorge Ben), entre outras.

Sobre a equipe criativa – Quem assina a direção é Sergio Módena, que dirigiu o elogiado ‘Ricardo III’, ‘A arte da comédia’, do Eduardo Di Filippo, a trilogia musical para crianças e adultos ‘Sambinha, Bossa Novinha e Forró Miudinho’, de Ana Velloso, entre outros. O texto é de Módena, ao lado do jornalista e pesquisador musical Rodrigo Faour. Segundo o diretor, a ideia era fazer um show sobre a Bossa Nova que fosse cênico e que contasse a história desse gênero tão brasileiro. “Gosto desse formato bastante informal, em que os cantores são, antes de tudo, contadores de histórias. A Bossa Nova é um estilo livre, descontraído e leve. E são esses aspectos que dão o tom do espetáculo. A direção musical é de Delia Fischer.

Serviço

O musical da Bossa Nova

Data: 16 e 17 de março (sexta-feira e sábado).

Local: Guairinha | Rua XV de Novembro, 971 – Centro

Horário: Sexta (16/03) às 21 horas. Sábado (17/03), às 17h30 e 21 horas.

Ingressos: Balcão R$ 50 e plateia R$ 90.

A meia-entrada é válida para estudantes, pessoas acima de 60 anos, professores, doadores de sangue e portadores de necessidades especiais (PNE).

São beneficiados com meia-entrada também portadores do Cartão Fidelidade Disk Ingressos.

Não está acrescido o valor referente à taxa de administração do Disk Ingressos.

*Valores sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Disk Ingressos (Loja Palladium - de segunda a sexta, das 11h às 23h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, - e quiosques instalados nos shoppings Mueller e Estação - de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h), Call-center Disk Ingressos (41) 33150808 (de segunda a sexta, das 9h às 22h, e aos domingos, das 9h às 18h), na bilheteria do teatro e pelo portal www.diskingressos.com.br.

Forma de pagamento: Dinheiro | Cartão de Débito | Cartão de Crédito (verificar parcelamento com a Disk Ingressos)

Classificação: Livre.

Realização: EMFOCO Produções Artísticas e Aventura Entretenimento.

Informações: (41) 3315-0808