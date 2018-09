Músicos e personalidades lamentam a morte de Angela Maria, a 'Rainha do Rádio'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chamada de rainha do rádio, Angela Maria morreu na noite deste sábado (29) aos 89 anos em São Paulo. A cantora, que havia completado 70 anos de carreira, não resistiu a uma infecção bacteriana.

Nascida em Conceição de Macabu, distrito de Macaé (RJ), Abelim Maria da Cunha, seu nome de batismo, começou a cantar ainda muito jovem no coro de uma igreja batista no Estácio, tradicional bairro carioca. Filhos do pastor da igreja, ela e os irmãos cantavam nos cultos.

A morte de Angela Maria foi confirmada por seu marido, Daniel D'Angelo pelas redes sociais: "É com meu coração partido que eu comunico a vocês que a minha Abelim Maria da Cunha, e a nossa Angela Maria, partiu, foi morar com Jesus". Além do marido, Angela Maria deixa quatro filhos.

A cantora Angela Maria morreu por volta das 22h, após 34 dias internada no Hospital Sancta Maggiore, na Mooca, em São Paulo. O velório acontece neste domingo, a partir das 10h, no Cemitério Congonhas, em Vila Sofia, São Paulo. O enterro está marcado para as 16h.

Durante a madrugada, vários artistas e fãs utilizaram as redes sociais para lamentar a morte e prestar homenagens. Leia repercussão da morte de Angela Maria.

Elza Soares, cantora

"O céu em festa. Nossa eterna rainha, uma das maiores vozes que nosso Brasil produziu. Setenta anos de uma carreira gloriosa. Uma inspiração na vida de todos nós, minha querida Angela Maria. Salve salve a rainha do rádio. "

Alcione, cantora

"Foi-se a minha grande referência como cantora. Aprendi muito ouvindo Angela Maria cantar e agora, junto com a saudade, ficam meus eternos agradecimentos por todas as coisas lindas que ouvi em sua voz.

Toda a sua existência foi dedicada ao ofício de cantar... Perdemos a maior cantora do Brasil, de todos os tempos. Obrigada, Angela Maria, por você ter existido. Descanse em paz. Sua amiga e fã."

Fátima Bernardes, apresentadora do Encontro com Fátima Bernardes (Globo)

"Angela Maria se foi. Que orgulho ter conhecido a Angela ainda nos tempos do jornal O Globo e de, anos depois, recebê-la no #encontrocomfatima. Que obra linda ela deixou pra nós!"

Faa Morena, apresentadora do programa Ritmo Brasil (RedeTV!)

"A rainha da música brasileira se foi. Sua voz é eterna, sua arte é eterna, seu brilho é eterno. Descanse em paz, Ângela Maria. Essa foto foi em fevereiro desse ano, quando fiz uma singela homenagem a essa grande mulher, Abelim Maria da Cunha."