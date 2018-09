Musk recusa acordo que exigia multa e que deixasse a chefia da Tesla

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O empresário Elon Musk se recusou a pagar uma multa e a abrir mão do cargo de presidente do conselho da montadora de carros elétricos Tesla por dois anos como parte de um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês), informou a rede de televisão CNBC nesta sexta-feira (28), citando fontes.

O acordo também exigiria que a Tesla nomeasse dois novos conselheiros independentes.

Segundo a reportagem, Musk recusou-se a assinar o acordo pois achou que não seria sincero consigo mesmo e que não seria capaz de viver com a ideia de aceitar qualquer culpa associada a isso.

A SEC entrou com uma ação nesta quinta-feira (27) contra Elon Musk, acusando o executivo-chefe da Tesla de fazer declarações públicas falsas com potencial de prejudicar investidores da companhia.

O processo, aberto em um tribunal federal em Nova York, busca impedir que Musk atue como executivo ou diretor de empresas de capital aberto.

A medida está relacionada a uma postagem que Musk fez no Twitter em 7 de agosto. Nela, afirmou ter fundos garantidos para fechar o capital da Tesla.

O empresário causou choque com suas afirmações públicas, fazendo o valor das ações da Tesla disparar. O grupo abandonou a ideia pouco depois, e os títulos perderam até 30% de seu valor.

Segundo a SEC, Musk "sabia, ou foi negligente, se não sabia, que cada uma destas afirmações eram falsas e/ou enganosas". A agência indicou que no momento da postagem, mais de 22 milhões de pessoas seguiam a conta de Musk no Twitter.

"Essa ação injustificada da SEC me deixa profundamente triste e decepcionado", disse Musk em comunicado na quinta.

"Sempre agi no interesse da verdade, da transparência, dos investidores. A integridade é o maior princípio da minha vida e os fatos mostrarão que não comprometi isso de forma alguma", acrescentou.