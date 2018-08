A Ford comemorou a produção de 10 milhões de Mustangs, o carro esportivo mais vendido do mundo há três anos consecutivos e líder do mercado norte-americano nos últimos 50 anos. No Brasil, o “muscle car” já somou 700 unidades vendidas em seis meses de lançamento, que representam nada menos que 96% da categoria. O modelo escolhido para simbolizar o marco de 10 milhões foi um Mustang GT conversível branco Wimbledon, com motor V8 de 466 cv, câmbio manual de seis velocidades e tecnologias avançadas de assistência ao motorista, produzido na fábrica da Ford em Flat Rock, Michigan, EUA. O primeiro Mustang de série (VIN 001) produzido em 1964 era da mesma cor e modelo, com motor V8 de 166 cv e câmbio manual de três marchas.

Mitsubishi Motors comemora 20 anos da inauguração da fábrica no Brasil. Com 14.000 m2 em 1998, planta de Catalão (GO) produzia a primeira L200 em solo nacional; hoje a fábrica tem tecnologia de ponta, um dos mais modernos sistemas de pintura do País e conta com mais de 247.000 m2 de área construída

O mundo dos apaixonados por duas rodas não para de crescer. Tendência no Brasil e no mundo, o segmento está presente nas artes, gastronomia, moda e, até mesmo, no estilo de vida. De 17 a 19 de agosto, a Usina 5, antigo complexo industrial com mais de 55 mil m², que foi revitalizado para a realização de eventos multiculturais na capital paranaense, recebe a quarta edição do BMS Motorcycle, o maior evento do universo duas rodas do Sul do Brasil e o mais democrático do País.