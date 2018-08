Mutirão de emprego tem 4.000 vagas em São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trabalhadores que estão em busca de recolocação no mercado podem participar da segunda edição do Mutirão do Emprego, realizado pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo na segunda-feira (6), a partir das 8h, na capital paulista. Serão oferecidas 4.000 vagas por 26 empresas.

A maior parte das vagas não exige tanta qualificação.

Haverá oportunidades para cargos como motorista, mecânico, vendedor, caixa, jovem aprendiz, camareira, técnico de enfermagem, supervisor de visual merchandising e auxiliar de cozinha.

A seleção será feita na sede do sindicato, na rua Formosa, 99, no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.

Segundo o presidente do Sindicato dos Comerciários e da UGT (União Geral dos Trabalhadores), Ricardo Patah, o salário médio oferecido é de R$ 1.300.

Além de vagas operacionais, haverá seleção para cargos de gerência.

A empresa IBM, por exemplo, oferece vagas para gerente e profissionais especializados em inovação tecnológica.

Nos seis primeiros meses deste ano, o maior número de vagas fechadas foi juntamente de cargos de gerência. Segundo o Ministério do Trabalho, 41.534 postos com carteira assinada foram perdidos.

Na primeira edição, em julho, 10 mil pessoas formaram uma fila quilométrica no Vale do Anhangabaú para se candidatar a 1.800 vagas.

Por isso, quem for ao sindicato se candidatar a alguma das vagas precisa estar preparado. Tenha em mãos cópias do seu currículo atualizado e carteira de trabalho.

Esteja também preparado para ficar algumas horas na fila. Leve água e lanche para se alimentar.

É necessário prestar atenção na previsão do tempo, que é de chuva e frio.

Segundo o Sindicato dos Comerciários, a ação tem como objetivo aproximar a entidade do trabalhador, além de buscar mais filiados.

A reforma trabalhista acabou com o imposto sindical, importante fonte de arrecadação das entidades.

Não é necessário ser filiado ao sindicato para participar do mutirão.

A ideia da entidade, porém, é mostrar que o sindicato pode prestar diversos serviços para quem for associado.

Apesar da maior parte das vagas não exigir qualificação, ela pode ser um diferencial na hora da contratação.

Um desses diferenciais, por exemplo, é dominar o uso da tecnologia. Use o domingo (5) para mexer no computador e, caso não tenha muita facilidade com as tecnologias, peça a ajuda de um familiar.

De acordo com a diretora de gestão de talento da recrutadora ManpowerGroup, Wilma Dal Col, um ponto muito buscado pelas empresas, para todas as ocupações, é a habilidade interpessoal.

"Ela traz sutileza na forma com que os profissionais devem se comunicar no trabalho, seja com clientes, seja com colegas", diz.

"A habilidade se resume em ter flexibilidade cognitiva e agilidade para aprender a conviver em ambiente tecnológico."

2ª MUTIRÃO DE EMPREGO DO SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS DE SÃO PAULO

Quando: 6 de agosto

Horário: das 8h às 17h

Onde: rua Formosa, 99, vale do Anhangabaú (região central de São Paulo)

Dicas para se sair bem:

- Itens pessoais: O interessado em uma vaga deve ir preparado para uma longa espera. Leve água e alimentos, além de um guarda-chuva (a previsão é de chuva).

- Documentos: Para esta edição é necessário apresentar currículo, carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de endereço. Leve todos os documentos em uma pasta, pois os recrutadores interpretam como organização e preparo.

Roupas: Vá com roupas coerentes ao cargo que deseja ocupar. Evite roupas inapropriadas. Saias curtas, decote, cabelo desarrumado e exagero na maquiagem não são bem interpretados. Para os homens, as dicas são fazer a barba, não usar shorts, bermudas ou chinelo.

- Na hora da entrevista: Ouça antes de falar; Evite balas e chicletes; Olhe nos olhos do recrutador; Não coma duranta a seleção; Não minta de forma alguma; Tente passar confiança; Seja sincero sobre suas expectativas, mas também se mostre aberto a negociar.

Fontes: Sindicato dos Comerciários de São Paulo, ManpowerGroup e reportagem