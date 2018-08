Mutirão oferece mais de 2.220 vagas na capital

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 2ª edição do Mutirão de Emprego em São Paulo vai oferecer mais de 2.200 oportunidades para quem está em busca de trabalho.

O evento ocorrerá na próxima segunda-feira, 6 de agosto, na sede do Sindicato dos Comerciários, no vale do Anhangabaú (região central).

A partir das 8h, cerca de 30 empresas participantes começarão a receber currículos de candidatos para preencher vagas disponíveis.

Dentre as que oferecerão postos de trabalho estão Lojas Mel, Clovis Calçados, Magazine Luiza, Hospital San Paolo e IBM. A expectativa da organização é que o número de vagas chegue a 4.000.

Haverá oportunidade para diversos cargos, como motorista, mecânico, vendedor, caixa, jovem aprendiz, camareira, operador de loja, técnico em enfermagem e auxiliar de cozinha.

Os recrutadores de cada empresa informarão as exigências de qualificação que buscam nos profissionais. A maior parte das vagas pede, no mínimo, ensino médio, mas há postos para quem tem ensino fundamental.

Para Rizandra Rodrigues, assistente social do Sindicato dos Comerciários, o mutirão é um projeto de solidariedade. "Com o momento econômico que vivemos, oferecer tantas oportunidades de emprego às pessoas é um ato generoso, que precisa continuar."

Filas especiais Candidatos que nunca trabalharam e pessoas com deficiência terão filas próprias no dia do mutirão.

Só para deficientes, a Apae vai oferecer 117 chances de emprego. As oportunidades são para auxiliar administrativo, operador de loja, auxiliar de reposição e atendente de restaurante.

Quem nunca trabalhou também poderá levar o currículo e se candidatar.

SERVIÇO

Como vai funcionar: A partir das 8h da manhã, os funcionários do sindicato começarão a distribuir senhas

Individualmente, os candidatos são chamados para uma triagem do currículo e dos documentos necessários. Identificadas as competências, o concorrente é encaminhado para uma conversa com recrutadores das empresas. Depois, cada empresa decide o processo seletivo que vai adotar para escolher os novos contratados

Fique ligado: Normalmente o processo de seleção é feito nas semanas seguintes à entrega do currículo no mutirão

2º MUTIRÃO DE EMPREGO DE SP

QUANDO 6 de agosto, das 8h às 17h

ONDE Sindicato dos Comerciários de São Paulo, r. Formosa, 99, região central

O QUE LEVAR cópias do currículo (no mínimo dez), carteira de trabalho, RG, CPF e comprovante de endereço

Haverá vagas para:

Ensino fundamental Ensino médio Ensino técnico Primeiro emprego Estagiário Superior completo Pessoa com deficiência Fonte: Sindicato dos Comerciários de São Paulo