Mutirão oferta 400 vagas para pessoas com deficiência

Da Redação Bem Paraná

A Secretaria Especial do Trabalho e Relações com a Comunidade promove no dia 25 de setembro o Dia D. O evento acontece na Agência do Trabalhador de Curitiba, das 8 às 17 horas, e o objetivo é a inclusão de pessoas com deficiência (PcD) e reabilitados no mercado de trabalho.

Durante todo o dia serão feitos o cadastro e encaminhamento dos interessados para vagas de emprego. São mais de 400 vagas, ofertadas por mais de 20 empresas parceiras.

Os candidatos devem comparecer à agência com Carteira de Trabalho, RG, CPF e laudo médico para comprovação da deficiência. O Dia D compõe as ações de comemoração do aniversário dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O Dia Global de Ação é um movimento que desafia organizações e indivíduos de todo o mundo a se unirem em prol da conscientização e impacto dos ODS.

Segundo a Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência, no Paraná mais de 1,5 milhão de pessoas convivem com alguma deficiência. O número de trabalhadores PcDs inseridos no mercado de trabalho formal no Estado é de 28.560. Dentre eles, o maior número de colocados apresentam alguma deficiência física (45%), seguido da deficiência auditiva que representa 18% e visual (15%). Além de Curitiba, outros 41 munícios, por meio de suas Agências do Trabalhador, farão o Dia D.