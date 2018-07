Filho de Schumacher repete pai após 26 anos e vence pela 1ª vez

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mais de duas décadas depois, a história se repete em Spa-Francorchamps, um dos circuitos mais tradicionais do automobilismo mundial: um Schumacher sobe no degrau mais alto do pódio.

Mick Schumacher, o filho mais velho de Michael Schumacher, venceu no último sábado (28) uma das corridas da etapa da Bélgica do Campeonato Europeu de Fórmula 3. Foi a primeira vitória do piloto alemão de 19 anos na categoria, e na mesma pista onde o pai conquistou o primeiro de seus 91 triunfos na Fórmula 1, há quase 26 anos, no dia 30 de agosto de 1992, pela Benetton.

"Parece que Spa é um bom lugar para a família Schumacher", festejou. "Estou muito feliz com a vitória. A única coisa que consigo dizer é que estou arrepiado", completou Mick, em entrevista ao jornal alemão "Sueddeutsche Zeitung".

Após 15 provas disputadas, o herdeiro do maior campeão da história da Fórmula 1, com sete títulos, ocupa o oitavo lugar no campeonato, com 101 pontos.

No ano passado, em comemoração aos 25 anos da primeira vitória de Schumacher na F1, Mick pilotou a Benetton usada pelo pai em Spa-Francorchamps, momento que emocionou muitos fãs da Fórmula 1.

Michael Schumacher vive na Suíça em total isolamento, imposto pela família, por conta de um grave acidente de esqui sofrido no fim de 2013. Após meses de internação e especulações sobre as sequelas provocadas pela queda, o ex-piloto nunca mais foi visto publicamente.