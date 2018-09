Na chegada ao Rio, Bolsonaro deixa aeroporto escoltado sem falar com apoiadores

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Na chegada ao Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro (PSL) deixou o aeroporto sem cumprimentar apoiadores e escoltado pela Polícia Federal e pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar.

O candidato deixou o aeroporto do Santos Dumont, no centro da cidade, às 17h. Ele seguirá pelo centro até a Linha Amarela, via expressa que liga a zona norte a zona oeste.

Os batedores terão que desviar a rota para evitar uma grande manifestação contra o político que ocorre pelas ruas do centro da cidade.

Ao longo da manhã e também no início da tarde apoiadores de Bolsonaro fizeram uma carreata pela zona oeste. Os carros chegaram ao aeroporto no centro com cerca de 100 apoiadores.

Parte aguardou no saguão do local, mas o presidenciável deixou o Santos Dumont pela saída da base aérea, em protocolo utilizado por autoridades que visitam o Rio.

Os integrantes da carreata foram surpreendidos pela saída lateral do presidenciável.