Na contramão, deputado quer reduzir Parque do Parque Lago Azul

O projeto de lei 177/2018, de autoria do deputado Márcio Nunes (PSD), do Paraná, quer reduzir 70% do Parque Estadual Lago Azul (PELA), em Campo Mourão.

Uma audiência pública foi realizada – pelo presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Rasca Rodrigues (Podemos) - para debater a proposta.

A promotora de Justiça de Campo Mourão, Drª Rosana Araújo de Sá Ribeiro; o promotor de Justiça, Drº Robertson Fonseca de Azevedo e a engenheira florestal do IAP e chefe do departamento de unidades de conservação, Maria do Rocio Lacerda Rocha, se manifestaram contra o projeto.

Projeto

O projeto de lei 177/2018 está no início do trâmite na ALEP, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Na prática, a proposta retira quase 70% da áreas atual do Parque Lago Azul (Campo Mourão e Luiziania), criado em 1997. Hoje, o PELA tem 1.749 hectares, e passaria a ter, caso o projeto avance, apenas cerca de 560 hectares. A área que fica no município de Luiziania, por exemplo, seria completamente retirada do Parque e 39% das áreas de Campo Mourão.

Cabana autossuficiente é instalada em ilha da Finlândia

Uma habitação em forma de cabana foi instalada na Finlândia. Ela funciona com eletricidade gerada por painéis solares. Por dentro do móvel, a cozinha e o aquecimento é realizado com diesel renovável, produzido inteiramente a partir de resíduos. Além disso, a decoração foi montada com somente itens ecológicos e os hóspedes ainda têm acesso a um banheiro seco e uma estação de reciclagem no porto de Vallisaari. Apesar de que construída em Vallisaari, uma das ilhas do arquipélago de Helsinque, Nolla não poderia estar melhor localizada

São Paulo ganha serviço de compartilhamento de bicicletas

São Paulo acaba de ganhar um serviço diferenciado de compartilhamento de bicicletas, sem a necessidade de retirar ou de devolver em estações. O modelo da Yellow vai disponibilizar 20 mil bikes com monitoramento via GPS que permitem a conectividade e localização das bicicletas por aplicativo. A operação do serviço teve início no último dia 2 de agosto. O modelo “dockless” (sem estação) já é utilizado em diversas cidades europeias e asiáticas.