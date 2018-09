Na corrida ao Senado, Requião lidera com 39%, Flávio Arns tem 25% e Beto Richa, 15%

Redação Bem Parana com RIC Mais

A pesquisa divulgada na manhã desta quinta-feira, 20, pelo Programa Fala Brasil, encomendada pela Record TV e feita pelo Instituto RealTime Big Data, também trouxe dados sobre a preferência entre os candidatos ao Senado pelo Paraná.

Requião (MDB), que já é senador, lidera as intenções de votos, com 39%. O candidato da Rede, Flávio Arns, está na segunda posição, com 25%.

O ex-governador Beto Richa (PSDB), que foi preso em uma Operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) na semana passada, está em terceiro, com 15% das intenções de voto.

Os candidatos Professor Oriovisto Guimarães (Pros) e Alex Cansiani (PTB) estão empatados com 9%.

Na ocasião, 1.200 eleitores foram entrevistados entre os dias 17 e 18 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. A pesquisa foi registrada no TSE/PR com o número 04837/2018